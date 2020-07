Andrej Plenković u četvrtak ide po mandat. Bit će drugi premijer nakon Ive Sanadera koji je ostvario dvije pobjede za redom.

Plenković za sada ne želi otkriti kako će mu izgledati uži kabinet. "To su nam svi naši političari takvi. Svi sve znamo, svi se prave da nitko ništa ne zna. Ja mislim da je on sada zarobljenik svoje velike priče - manje Vlade. Pobijedio je, treba namiriti svoje neke stranačke istomišljenike od istoka, zapada, sjevera i juga. I došao je taj problem. Pa onda, ima više muškaraca pa malo žena...", objasnio je Mislav Bago.

Novi potpredsjednici Vlade

Kaže da je Andrej Plenković, baš kao i Ivo Sanader, jedini premijer koji ima dvije pobjede iza sebe i postat će predsjednik Vlade.

"Njegovi potpredsjednici postaju Tomo Medved, zadužen za branitelje, s obzirom na to da nije bilo snage za ujedinjenje Ministarstvo branitelja i MORH. Dalje, tu je Davor Božinović, osoba od najvećeg povjerenja Plenkovića, ostaje potpredsjenik Vlade i ministar unutarnjih poslova.

Potpredsjednik Vlade bit će i Zdravko Marić, uz još jedan mandat kao ministar financija. Ako ga završi na ovoj funkciji, bit će najdugovječniji ministar financija u povijesti ove zemlje. Četvrti potpredsjednik Vlade trebao bi biti Boris Milošević. On će biti zadužen za društvena pitanja i ljudska prava i predstavljat će SDSS", kazao je Bago.

Ministri u novoj Vladi

Tu su i ostali članovi Vlade Andreja Plenkovića. "Goran Grlić Radman, šef diplomacije nakon Beča i Budimpešte ostaje ostaje sljedeće četiri godine u Zagrebu. Mario Banožić - ministar obrane. To je danas i najveće iznenađenje i vjerojatno će Plenković u sljedećim danima propitivati javnost koje su njegove kompetencije, može li voditi ministarstvo.. Dalje, tu je Vili Beroš - ministar zdravstva + mogućnost da preuzme socijalu. Za to se bori s Josipom Aladrovićem, ministrom rada i mirovinskog sustava. Ta dva ministra i ministarstva se bore tko to neće. Dobije li Aladrović i socijalu, to bi bilo kao svojedobno ministarstvo Jadranke Kosor koje sezvalo 'od kolijevke pa do groba'", dodao je Bago.

"Imamo još zanimljivih ljudi. Oleg Butković ako odradi još jedan mandat u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, bit će kao i Božidar Kalmeta, ministar s osam godina mandata. Ministarstvo gospodarstva i energetike kojemu se pridružuje zaštita okoliša bit će mega ministarstvo Tomislava Ćorića. Ivan Malenica trebao bi voditi upravo, ali i pravosuđe. Darko Horvat nije bio dobar ministar gospodarstva, kako je prosudio Plenković, ali bi trebao biti ministar graditeljstva i državne imovine koje nikako da se ukine. To je ministarstvo koje je osnovano 2016. godine", objasnio je Bago.

Nova imena među kandidatima za ministre

Tu su i neka nova imena. "Nataša Tramišak iz Osijeka mogla bi voditi Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, Nikolina Brnjac Ministarstvo turizma i sporta, spominje se da će dobiti i resor mladih. Nina Obuljen Koržinek i dalje će voditi Ministarstvo kulture, Marija Vučković, prema svemu sudeći - poljoprivredu. HDZ neda drugima obrazovanje. Prijepor je između Mislava Grgića i Dijane Vican oko toga tko će voditi Ministarstvo obrazovanja i znanosti, no moguće je da se tu pojavi i neko drugo ime", rekao je Bago.

Što se tiče demografije, situacija nije jasna. "Što se tiče demografije, HDZ je na tome dobio povjerenje građana prije četiri godine, tvrdili su kako će napraviti velike demografske promjene. Sada se s tim razbacuju između dva ili tri ministarstva tako da se ne zna tko će biti zadužen za demografska pitanja", dodao je Bago.

Četvorica gubitnika

Četvorica je gubitnika u ovom trenutku. "Neće biti na cesti. Marko Pavić ostaje saborski zastupnik, Vesni Bedeković bit će zapisano da je bila ministrica demografskih pitanja, ona kaže da se vraća u akademsku zajednicu. Gari Cappelli - smatrali su ga uspješnim ministrom turizma dok se nije dogodilo to što se dogodilo, sada se vraća u saborske klupe. Dražen Bošnjaković, bio je ministar i kod Jadranke Kosor i kod Andreja Plenkovića, no čini se da je tu njegov kraj", kazao je Bago.

Andrej Plenković postaje u četvrtak novi mandatar. "Uskoro ćemo dobiti 15. vladu, na Markovu trgu od 1990. godine bilo je 259 ministrica i ministara. Ono što je zanimljivo po resorima - u 30 godina, pravosuđe i upravu nadziralo je 30 ministara ili ministrica, obrazovanje i znanost - njih 22, a gospodarstvo 17 ministara. 16 ministara vodilo je MORH, 15 je vodilo MVEP, a samo 10 ministara ili ministrica vodilo je kulturu. Božo Biškupić bit će jedini ministar koji je vodio kulturu 12 godina", rekao je Bago.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr