Izvanrednom povjereniku za Agrokor Fabrisu Perušku ne treba zavidjeti na onome što ga je zateklo, no on će morati donositi brze, precizne i učinkovite odluke, o kojima ovisi sudbina Agrokora te brojnih dobavljača koji čekaju svoj novac.

Brojke koje novog izvanrednog povjerenika za Agrokor čekaju na stolu nisu nimalo ugodne. Bolja je riječ da su te brojke katastrofalne.

Riječ je o 5700 pravnih subjekata je prijavilo ukupno 12.000 pojedinačnih tražbina, u ukupnom iznosu od 58 milijardi kuna. To je naprosto teško izgovoriti, a ukupna vrijednost Agrokora iznosi oko 20 milijardi kuna, odnosno gotovo triput manje od duga.

Gdje će Fabris Peruško pronaći tih 38 milijardi kuna, to nitko ne zna. Taj je novac u zraku i vjerojatno će se u završnom procesu nagodbe netko tog novca morati i odreći.

Trenutno vlada zastoj u procesu nagodbe, zbog ostavke bivšeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i sad sve treba krenuti ispočetka i zvati sve predstavnike vjerovnika i pokušati se s njima dogovoriti koliki će biti otpis duga, jer to je ključno pitanje.

Rok za postizanje nagodbe od 10. travnja sve je bliže, no on se može prolongirati najviše do 10. srpnja. Dotad će se morati znati koliko se tko i čega odrekao.

Perušku ne treba zavidjeti na onome što ga je zateklo, no on će morati donositi brze, precizne i učinkovite odluke, o kojima ovisi sudbina Agrokora te brojnih dobavljača koji čekaju svoj novac.