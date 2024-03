Analitičari podijeljeni oko izborne srijede: "Kad imate neodgovornog čovjeka bez radnih iskustava, onda se događa ovo..."

Dok jedni analitičari ocjenjuju da je odluka o izborima u srijedu, 17. travnja, načelno jako dobra jer se nastavlja na anglosaksonsku tradiciju odvajanja izbornog dana od nedjelje, drugi drže da je riječ o štetnoj odluci za hrvatsko gospodarstvo i neodgovornosti prema proračunu.

"Mislim da je to načelno jako dobra odluka, jer se nastavlja na anglosaksonsku tradiciju odvajanja izbornog dana od nedjelje, tj. onemogućava da građani direktno s mise idu na biračko mjesto. To vjerojatno nije bio predsjednikov motiv, ali ostavimo to po strani", komentirao je datum izbora Hini politički analitičar Žarko Puhovski.

S druge strane smatra da to izaziva stanovitu zbrku, jer nema navike da se ide na radni dan na izbore i nije siguran koliko će privatnih poslodavaca pristati dati plaćeni neradni dan ljudima koji idu na izbore, a da to nije zakonom određeno.

"Ovo je predsjednikova interpretacija zakona, to ne odgovara zakonu o neradnim danima", ističe Puhovski.

Puhovski smatra da datum ide znatno više u korist HDZ-u

Po njegovu sudu, taj datum izbora ide znatno više u korist HDZ-u jer će, objašnjava, biti manja izlaznost, a na ovim izborima ključno će biti pitanje izlaznosti.

"HDZ ne može izgubiti ako ne bude visoka izlaznost. Kako nema navike da se ide radnim danom na izbore, mislim da će znatno manje ljudi izići", dodao je.

S druge strane, HDZ i SDSS će, kaže, biti oštećeni za autobuse jer će biti manje autobusa iz Srbije i BiH s pričuvnim biračima.

Puhovski drži da će, s treće strane, to štetiti oporbi jer danas velik dio ljudi koji glasaju u inozemstvu ne glasaju za HDZ jer su mnogi zbog HDZ-a u inozemstvu otišli, a ljudi u inozemstvu od BiH do čitave Europe i dalje neće moći radnim danom tako lako doći do izbornih mjesta kojih ima malo.

"Konačno, time se jako skraćuju svi rokovi, a moj je dojam da je oporba puno manje spremna za izbore nego HDZ, iako to ne želi priznati", rekao je.

Gjenero: Milanović ovime htio pokazati da raspolaže relevantnom moći

Politički analitičar Davor Gjenero drži da je predsjednik Republike ovim potezom htio pokazati da raspolaže relevantnom moći, "iako nije jasno što njome želi postići".

"Kad na poziciji koja makar u rijetkim situacijama ima moć donošenja odluka, imate neodgovornog čovjeka koji nema radnih iskustava i odgovornosti prema zarađenom novcu, onda se događaju ovakve stvari", komentirao je Hini.

Smatra da Milanović nema odgovornosti prema tome koliku je štetu ovime nanio hrvatskom gospodarstvu s neradnim danom i nema odgovornosti prema državnom proračunu.

Referirao se na izbore 2000. koji su raspisani u ponedjeljak 3. siječnja, uz opasku da svi znamo kakav je efekt od toga bio za one koji su tako "strateški" razmišljali.

Gjenero smatra da Milanoviću nije bilo u fokusu pitanje kome datum izbora više ide u korist, nego to da pokaže da on može bitno više nego što drugi iščitavaju iz njegove moći.

"Oni koji su ovisni o njegovoj potpori silno će ga hvaliti za ovaj potez. Vidjet ćemo hoće li oni koji ne ovise o njemu znati reći što je predsjednik Republike napravio svojim nepromišljenim potezom", ustvrdio je Gjenero.

Jedino je dobro u toj odluci da su izbori što prije

Da su izbori 28. travnja, to bi, naglašava, možda utjecalo na njihov ishod jer bi zbog produženog prvomajskog vikenda izlaznost bila niža. Međutim u odnosu na neku normalnu nedjelju sa srijedom se ništa bitno ne mijenja, smatra Gjenero.

"Jedino je dobro da su izbori što prije, da to mučenje redovito ispraznom i nesadržajnom predizbornom kampanjom traje što kraće", ocijenio je.

Gjenero ne vjeruje da u zadnje vrijeme u Hrvatskoj na izborni rezultat bitno utječu ljudi koji dolaze izvana na izbore. I on smatra da se struktura iseljeništva bitno promijenila te da HDZ u iseljeništvu više nema političku dominaciju.

Izborima u srijedu onemogućen je, kaže, izlazak na izbore brojnim ljudima koji u europskim državama rade, koji su dosad glasali u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, jer za njih neradnog dana neće biti.

"Što se tiče izbora u izbornoj jedinici za dijasporu, za Hrvate koji nemaju prebivališta u Hrvatskoj, tu se neće nešto bitno promijeniti, osim što će njihov odaziv na izbore biti dramatično niži nego inače", zaključio je.