Znate onaj vic? Bili Andrej i Peđa, a onda je došao Zoran...

Raniji izbori kao idu na ruku HDZ-u i Andreju Plenkoviću jer šef SDP-a Peđa Grbin i svi ostali koji su s njim još nisu ni dogovorili tko je s kim. Stoga se očekivalo da će predsjednik Zoran Milanović odabrati što kasniji datum izbora kako bi se ljevica imala vremena posložiti. Iako, kako je počelo, dotad bi se samo mogli još više posvađati.

Drugo, Milanović je ovim neočekivanim potezom (koji je objavio u 5 do 12) opet uspio sebe staviti u prvi plan i postao je veća vijest od izbora, a znamo da mu nema ništa draže od toga da je on sam vijest. Nije on tu mogao previše, osim birati datum. I dok su svi razmišljali je li ova ili ona nedjelja, on je kemijskom gađao po kalendaru i ubo srijedu. ''Imat ćemo izbore u srijedu'', uzviknuo je u svom kabinetu, a okupljeni su se malo zagrcnuli. Mislili su da se šali. On se nije šalio... I sve je super i sve je za pet. Ha?

Je li slučajno?

No, je li to slučajno ili ipak računa da će ovim manevrom pomoći svojima. Čekaj, svojima? Kojim svojima? Bivšim svojima možda. Možda budućim. Tko je sad njegov, to ovisi o raspoloženju, položaju zvijezda i retrogradnom Merkuru, vremenskoj prognozi, sviscu Philu i ostalom.

Da se vratim na temu i jedan od razloga zašto je srijeda odličan izbor, osim što će ljudi nenadano dobiti slobodan dan usred tjedna, a djeca izbjeći neki ispit u školi. Nego, hoće li raditi trgovine taj dan? Ok, da se vratim na temu. Izbori u srijedu mogli bi doprinijeti većoj izlaznosti jer se na izlete i putovanja ide vikendom. Milanović je dobro gađao onom kemijskom i ubo srijedu, ono baš u sredini tjedna. Kako ćemo sad spojiti vikend sa srijedom? Neki kažu da se to ne može, ali Hrvati znaju da se i to može. Ali, da, to nije sad tema. Srijeda je dobra ako će to značiti da će na izbore izaći veći broj ljudi. Barem neće biti putovanja.

Što će biti s autobusima?

Na putovanja u Hrvatsku obično se na izborni dan dolazilo iz susjednih zemalja, a sad u BiH i Srbiji to nije neradni dan, pa će masovniji dolazak izostati, osim ako ne poraste broj iznenadnih bolovanja. Dodatno bi takav plan moglo zakomplicirati i to što su samo dan prije naših parlamentarnih, lokalni izbori u Bosni i Hercegovini.

Srijeda umjesto nedjelje nije dobra za HDZ i neke desne stranke jer su njihovi glasači nedjeljom nakon mise znali što im je činiti. A što će u srijedu, zna li se to? Zna se. Rim Tim Tagi Dim.

Odlukom da se izbori održe u srijedu Milanović je možda pokušao i poslati simboličnu poruku. Prvi veliki pad HDZ-a dogodio se na izborima 3. siječnja 2000. Bio je ponedjeljak.

Šef države možda se nada da se ljudi još sjećaju kontroverznog izbora glavnog državnog odvjetnika, pa da će kazniti omraženog mu Plenkovića. Ali možda i on zaboravlja da hrvatski građani zaboravljaju.

No, Hrvati zaboravljaju afere, ali ne zaboravljaju slobodan dan. Tome se nada Milanović jer i predsjednički su izbori ove godine.

Sad me i strah pomisliti na koji dan.