Hoće li HDZ-ovci ići na smjenu Plenkovića? "To bi značilo rušenje u paranoidnu desnicu"

Hoće li se struja nezadovoljnika u HDZ-u naklonjena Domovinskom pokretu ohrabriti i eventualno pokušati rušiti Plenkovića kako bi se što lakše ostvarila suradnja s DP-om i skupila potrebna većina za sastavljanje vlade za DNEVNIK.hr komentirali su analitičari Žarko Puhovski i Pero Maldini te bivši dekan FPZG-a i prof. Ivan Šiber.

Pročitajte i ovo Sabor pa pa Njih više nećemo gledati u Saboru: Bili su među najglasnijima, ali sada će rasprave gledati samo na TV-u

Profesor Šiber ističe – takav scenarij se nikako neće dogoditi jer bi rušenje Plenkovića značilo rušenje HDZ-a.

"Rušenje Plenkovića značilo bi rušenje u, tzv. paranoidnu desnicu koja svoje djelovanje temelji na strahu i zastrašivanju, to bi bilo gore nego kad je Karamarko vodio HDZ. Kad ga je Karamarko vodio, to je bio pokret s pretencijama da bude konzervativna stranka, kao što su recimo u konzervativne stranke u Britaniji i Njemačkoj. Te stranke su tradicionalne stranke koje imaju određeni vrijednosni sustav, mijenjaju se s povijesnim okolnostima, ali ne trpe krajnju desnicu, za razliku od desnog centra", naglasio je Šiber i dodao da bi takav razvoj situacije značio veliki neuspjeh za HDZ.

"HDZ trenutno nema nikog tko bi mogao biti premijer"

S njime se slaže i Puhovski i kaže da nema govora da bi se išlo na rušenje Andreja Plenkovića.

"Ako za većine za HDZ to ne bude Penava, naći će se netko drugi. Naime, hrvatski premijer je više od pola mjeseca godišnje u Bruxellesu, on je nomenklatura vlade i HDZ trenutno nema nikoga tko se tamo može snaći, to je sad već pitanje premijera. Moguće je da Plenković sam ode nakon što se osigura većina, ali momentalno na njegovom mjestu ne vidim nikoga, eventualno Jandrokovića, ali on nema stranku iza sebe. Milanović bi to mogao kad bi imao kontrolu nad svojim karakterom, Benčić nema dovoljno jaku stranku, a ostali bi trebali imati vodiča u Bruxellesu, kao slijepci", smatra Puhovski.

Pročitajte i ovo izbori 2024 Strani mediji o izborima u Hrvatskoj: "Tanka pobjeda HDZ-a otvorit će razdoblje političke nestabilnosti"

"Suradnja je moguća ako zahtjevi budu razumni"

Koliko su moguća razjedinjenja unutar HDZ-a i Domovinskog pokreta na putu prema mogućem dogovoru, za DNEVNIK.hr komentirao je analitičar Pero Maldini.

Ocijenio je da je situacija u mandatima takva da je Domovinski pokret taj koji može odlučiti većinu ako se prikloni HDZ-u.

"Pitanje je koliko je to moguće, s obzirom na tešku međusobnu retoriku u predizbornoj kampanji. Oni nisu svjetonazorski i ideološki daleko, ali ne treba zaboraviti da je DP stranka koja je uglavnom nastala i desnog krila HDZ-a koji je bio nezadovoljan aktualnim vodstvom. U tom su smislu oni svjetonazorski i ideološki najbliži, ali s obzirom na vrlo povišene tonove koji su bili u kampanji pitanje je je li to moguće. Ako će Domovinski pokret biti razuman u zahtjevima, mogućnost suradnje postoji. Ako će ići ucjenjivački, a Plenković je već jasno rekao da ucjena neće biti, teško da će se dogovoriti. Dakle, prostora ima, ali pitanje je da li će se moći preklopiti“, kaže Maldini.

Pročitajte i ovo Mnogi kažnjeni, a neki i nagrađeni Kako su Plenkovićevi ministri prošli na izborima? Dvoje dobilo manje od starlete, a jedan je briljirao

O mogućnosti da unutar HDZ-a ojača ta desna struja, Madini kaže kako je to malo vjerojatno.

"Nema apsolutno homogene stranke, uvijek ima drukčijih razmišljanja i unutar stranke bi trebala postojati neka demokracija, ali HDZ je relativni pobjednik i u poziciji da postavlja uvjete. Hipotetska su pitanja o tome, uvijek je sve moguće, ali mislim da aktualno vodstvo HDZ-a uživa poprilično povjerenje članstva. Malo je vjerojatno da bi došlo do razmimoilaženja, prije se to može očekivat u Domovinskom pokretu. Brojčano ih je manje, iako jesu treća snaga, razlike u broju mandata su goleme", kaže Maldini.