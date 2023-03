Izdan nalog za uhićenje Vladimira Putina. Međunarodni kazneni sud ga optužuje za ratne zločine.

Međunarodni kazneni sud raspisao je prvi uhidbeni nalog u okviru istrage o Ukrajini. Zbog ratnih zločina traži se uhićenje predsjednika Rusije Vladimira Putina. On se sam zasad nije oglasio, njegovi suradnici poručuju da to ništa ne znači, a Ukrajinci pak kažu: to je tek početak.

Analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV komentirao je odluku Međunarodnog kaznenog suda i je li ga iznenadila ova vijest.

"Nije me nimalo iznenadila, način provedbe ratne operacije vodio je k tome da jednog dana kako predsjednik Putin, tako i drugi zapovjednici u vojnom lancu završe na sudu. Naprosto vojsku ne možete upotrebljavati na teroristički način, gdje su vam primarni ciljevi ratnih operacija civili.

U jednom trenutku valjda je Međunarodni kazneni sud prikupio dovoljno dokaza da čistog obraza dođe pred svijet i uhiti jednog predsjednika jedne suverene države. Nije me to ništa posebno iznenadilo s obzirom na broj civilnih žrtava, broj pogođene infrastrukture gdje se vidi način korištenja oružanih snaga. A mislili smo da smo to zaboravili nakon Drugog svjetskog rata", rekao je Mandić.

Na upit tko bi trebao uhititi Putina rekao je da bi svaka suverena država koja drži do sebe i međunarodnog i svog prava to trebala učiniti, ako Putin dođe u tu zemlju.

"No jasno je da smo svjesni političke realnosti. Sve one zemlje koje nisu potpisnice i nisu pristupile kaznenom sudu mogu na ovaj ili onaj način to izbjegavati, pogotovo ako se radi o velikim zemljama tipa Kine i Indije. Naivno je očekivati da će se u ovakvom političko statusu to se dogoditi", rekao je analitičar.

No, naglasio je da isto tako može se dogoditi da ovo bude jedna klica nečega što se može desiti u političkom sustavu upravljanja u Ruskoj Federaciji.

"Nemojmo zaboraviti kako je uhićen i izručen Milošević", rekao je Mandić.

Što se tiče odgovora Moskve rekao da se tu ne očekuje ništa posebno radikalno u smislu promjene vođenja rata. No bit će promjena u smislu informacijske operacije, prozivanja Zapada za licemjerstvo za poginule civile u Iraku i drugim dijelovima.

"Vodit će se jedna nesmiljena informacijska operacija u medijima i tu možemo očekivati zaoštravanje metodologije i sadržaja provedbe informacijske operacije", rekao je.

Što se tiče tijeka rata u Ukrajini Mandić smatra da bi Zapad mogao staviti na dnevni red odobrenje opremanje ukrajinskih oružanih snaga modernim zrakoplovima. a to bi ovaj uhidbeni nalog mogao požuriti.

