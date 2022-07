Gost Dnevnika Nove TV bio je vojni analitičar Ivica Mandić koji je analizirao sigurnosne implikacije najavljenog privatnog posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Jasenovcu i Pakracu.

Vojno-sigurnosni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV komentirao je potez srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je htio tijekom dana privatno posjetiti Jasenovac.

Pojasnio je može li štićena osoba prvog reda, poput predsjednika, ući u drugu državu kad god i kako god poželi.

"Ne dolazi u obzir. Čak ni kad je u pitanju slovenski premijer, koji je bio na ljetovanju. Što bi se dogodilo da Hrvatska ne poduzme mjere iz neznanja i da mu se nešto dogodi u Hrvatskoj?", upitao je Mandić.

"Taj dio protokola, jednako se službeno dogovara, izvan očiju javnosti", pojašnjava.

"Zamislite dužnosnike sigurnosnog sustava Srbije koji prate svog predsjednika. Da budemo vrlo jasni - dolaze naoružani uz njega", dodaje Mandić.

Postoje, pojašnjava Mandić, niz stvari koje se snimaju među njima, a jedan je i razmjena informacija sigurnosno-obavještajnog sustava jednog i drugog - da se slučajno ne dogodi pogibelj.

"Ovo je jedna loša kopija Lavrovljeve najave posjeta Beogradu. Ako je srpski svijet kao zamišljen pojam kopija ruskog svijeta, tako je i u smislu nekakvih operacija koje se provode. Zauzeli su medijski prostor i sad mi o tome razgovaramo", ističe Mandić i napominje da se "tako ne radi kod pristojnih zemalja".

Oštre reakcije iz Srbije: Potpredsjednica Vlade otkazala posjet Hrvatskoj

"Sumnjam da je oružje išlo Bangladešu"

Komentirao je avion pun oružja koji je iz Niša letio za Bangladeš i koji se srušio u Grčkoj. "Vjerojatno je da je, kada se govori o papirima, end-user Bangladeš i to nije posebno kada države rade između sebe.

No čisto sumnjam da je to oružje išlo Bangladešu zbog povezanosti Bangladeša i vojne industrije Indije. Zašto bi netko plaćao tolike troškove iz Srbije prema Bangladešu. Što je to što proizvodi Srbija, a ne proizvodi Indija?", pita se Mandić koji vjeruje da je oružje bilo namijenjeno Ukrajini te da se radi o političkoj operaciji.

"Ponovno se sjedi na dvije stolice i hoće se zadržati ista pozicija kao da rat u Ukrajini nije počeo", rekao je Mandić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Mandić je komentirao je i američke raketne bacače koji stiže u pomoć Ukrajini i koji čini razliku na bojištu.

HIMARS ima tri vrste raketa, pojašnjava Mandić. Ona s najkraćim dometom od 85 i najdužim od 300 kilometara. No i ona koja je tek u proizvodnji. "Postoji najnovija s dometom 500 kilometara, pitanje je što će Biden dopustiti da se izveze", rekao je Mandić. "Ukrajinske snage mogu nanijeti duboke udare - na logistiku i zapovjedna mjesta", dodao je.

"Problem je s HIMARS-om da se u pitanje može dovesti Krim, da je napad na Herson prema Mariupolju zato da se isključi crnomorska flota i da ne postoji točka u Ukrajini koju ju se ne može pogoditi. Tada stvarno i ne postoji", zaključio je Mandić.

