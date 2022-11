U vremenima kada se na zdravlje sve više obraća pozornost, osobito oni kojima bolest to nalaže ili konkretno imaju teškoće zbog glutena, na tržište dolazi Druid. Lijepa poduzetnička ideja, predstavljena u projektu Startaj Hrvatska, inspirirana je ne tako radosnom pričom, ali sa sretnim završetkom.

Prepreka kao izazov gotovo je bilo geslo brata i sestre Ane i Marka Antolića, koji su tvorci bezglutenske tjestenine Druid. Privatno su vrlo bliski, ali odlični su i poslovni partneri. ''Prvi se put susrećemo s poduzetništvom uz roditelje'', govori Ana, koja je nakon vrtićkih i školskih obveza odlazila u majčinu trgovinu, gdje je čak i pisala zadaću.

S vremenom su zatvorili trgovinu mješovitom robom i otvorili pekaru. ''Tada smo pekli kruh za dvije bolnice u Zagrebu i živjeli smo dosta dobro'', prisjeća se Marko, koji je također sudjelovao u obiteljskom poslu, no nastavlja: ''To se samo preko noći promijenilo.''

Morali su otpustiti djelatnike, više nisu mogli otplaćivati kredit i za obitelj Antolić to je bilo teško razdoblje. Na sve nedaće uslijedila je i majčina bolest, a kako bi joj pomogli, odlučili su promijeniti prehranu. Tada su počeli čitati i istraživati o zdravoj prehrani i alternativnoj medicini: ''Pokušali smo to implementirati u naše živote'', rekao je Marko.

Nakon majčine bolesti okrenuli su se prirodi (Foto: Nova TV)

Zbog svega što se dogodilo Marko je odlučio otići u Vancouver kako bi financijski pomogao obitelji, no unatoč brizi i svemu pruženom njihova je majka izgubila životnu bitku. Osjećaj krivice i tuge preplavili su brata i sestru, stoga su se odlučili na potpuni zaokret prema zdravom načinu života, a istraživanje su usmjerili prema namirnicama sa, tada nedovoljno istraženim, glutenom.

Želja im je bila stvoriti proizvod koji je bezglutenski, ali ukusan: ''Da nije drukčiji od normalnog proizvoda, ali da ne sadrži gluten'', objašnjava Marko. Tako nastaje ideja o proizvodnji bezglutenske tjestenine. U proizvodnom pogonu nekadašnje pekare napravili su svoju malu tvornicu. ''Za nju je bilo potrebno uložiti jako puno sredstava koja nismo imali'', iskrena je Ana. No prijavili su se na projekt koji financira Europska unija te im je on odobren.

Vremena za slavlje nije bilo jer su za prijeko potrebna novčana sredstava morali pričekati čak dvije godine. Najprije su trebali uložiti vlastiti kapital, koji bi im kasnije bio djelomično vraćen. ''Tu je nastao ogroman problem. Novca nismo imali, a nismo bili ni kreditno sposobni'', kaže Marko, dok Ana s tugom priznaje: ''Mislili smo odustati.''

Najveću podršku tada im je pružila Markova šefica, koja nije nimalo oklijevala. ''Na završetak moje rečenice ona je samo rekla – može'', kaže Marko, koji je iznimno zahvalan za pruženu podršku. Dobivenim sredstvima kupili su opremu i strojeve za pogon te su napokon mogli započeti s proizvodnjom.

Nažalost, sreća nije bila dugog vijeka. Početno oduševljenje brzo je splasnulo uslijed COVID krize, koja je njihov pogon pretvorila u hladni te su ga jedva mogli održavati. Međutim, odlučili su se prijaviti na projekt Startaj Hrvatska: ''Shvatili smo da je to prava stvar za nas'', rekla je Ana, dok je Marko dodao: ''I da će nas to plasirati tamo gdje zaslužujemo.''

Druid bezglutenska tjestenina (Foto: Nova TV)

Njihov trud i zalaganje zaslužili su poziv na audiciju za Startaj Hrvatska, na koju su došli sa sirovom, ali i s pripremljenom bezglutenskom tjesteninom. Ondje su objasnili i porijeklo imena: ''Sa željom da se vratimo čarolijama i mudrostima prirode, nazvali smo je Druid'', rekao je Marko. U antičkim vremenima druidi su štovali mnogo bogova, ali i prirodu. Ana se osvrnula na sastojke za pripravu: ''Sastav je isključivo bezglutensko brašno i voda, bez ikakvih primjesa'', naglasila je.

Tjestenina Druid ne sadrži gluten, a njezini proizvođači okreću se proizvodnji samo s prirodnim namirnicama, bez aditiva i umjetnih dodataka. Oni su ujedno i prvi certificirani hrvatski proizvođači bezglutenske tjestenine, a na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina nude dva proizvoda – fusille i penne. Ne razlikuju se po sastavu, već po obliku i veličini, stoga je fusille potrebno malo kraće kuhati, između pet i šest minuta, dok se za penne treba izdvojiti koja minuta više.

Ta se tjestenina po okusu i teksturi ne razlikuje od glutenske tjestenine, no specifična je po sastojcima. Načinjena je od samo tri sastojka – kukuruznog i rižina brašna te vode, što je velika prednost onima koji su alergični, odnosno osjetljivi na gluten ili imaju celijakiju. Tjestenina Druid lakše se probavlja, ne napuhuje i ne stvara težinu nakon jela, a zbog čistoće sastojaka odlikovana je i veganskim simbolom.

Njihovu zdravu priču podržao je SPAR Hrvatska te su prošli u sljedeću fazu projekta Startaj Hrvatska, gdje ih je dočekao Odjel kontrole i kvalitete, koji je provjerio usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima struke. ''Audit je trajao otprilike četiri sata i dobili smo mnogo korisnih informacija'', rekla je Ana, zahvalna na pruženoj prilici i savjetima. Iako su bili zadovoljni odrađenim, bilo je 12 nesuglasnosti koje su trebali čim prije ispraviti. ''Bit će dosta kompleksno to napraviti'', tada je zaključio Marko.

Ana i Marko Antolić saznaju da su ušli u projekt Startaj Hrvatska (Foto: Nova TV)

Međutim, ambiciozni dvojac prionuo je poslu i dovršio potrebno u zadana dva tjedna. S potrebnom dokumentacijom došli su u SPAR Hrvatska, gdje ih je dočekao predsjednik Uprave Helmut Fenzl. ''Nosite lijepu titulu, prvi ste hrvatski certificirani proizvođač bezglutenske tjestenine'', započeo je Fenzl i pohvalio ih jer su dobili visoke ocjene od njihova Odjela kontrole kvalitete. Komplimentirao je njihovu predanost, ali i dodao kako je uz dobar proizvod potrebna i dobra prezentacija kupcima. ''Mi ovdje imamo ambalažu koja ne poziva na kupnju'', rekao im je i to ih je poprilično iznenadilo. ''Srećom, uz sebe sada imate jakog partnera koji će vam pomoći na tom putu'', rekao je predsjednik Uprave SPAR Hrvatska i poželio im dobrodošlicu u projekt Startaj Hrvatska. ''Uspjeli smo!'' glasno su uzviknuli.

Jasna poruka bila je ono što su trebali istaknuti na ambalaži. Uz početno neslaganje došli su do kompromisa, ali i dobrog dizajna za svoju tjesteninu bez glutena. Naposljetku je ostalo čuti i prvu veliku narudžbu. Nažalost, dvojac je bio razdvojen jer je Marko zbog poslovnih obveza bio u Njemačkoj pa je Ana sama došla u skladište SPAR Hrvatska kako bi čula što ih čeka. Žana Lovrić, direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR, ohrabrila je Anu riječima da je došao trenutak da krene na novi put. ''SPAR podržava svijest o zdravoj prehrani, pogotovo kada je to jedina opcija za našeg kupca, i zato vas želimo motivirati da uspijete i ustrajete na tom putu'', rekla je Lovrić. Da nije sve samo na riječima, dokazala je iznijevši prvu narudžbu: ''SPAR će od vas naručiti pet tisuća komada vašeg proizvoda, ali pet tisuća komada od svake vrste.'' Presretna Ana rekla je kako je to iznad svih njezinih očekivanja.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

