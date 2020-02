Američki institut pobrinuo se da se nikome ne dogodi ''gaf'' kakav se dogodio hrvatskoj veleposlanici u Europskoj uniji Ireni Andrassy.

Sarkastični plakati na račun hrvatske veleposlanice u EU-u Irene Andrassy osvanuli su danas na Aveniji Veceslava Holjevca. ''Good riddance. Rid yourself of bad English'', napisano je na velikom plakatu Američkog instituta kojim se poručuje građanima da se riješe lošeg engleskog jezika.

Posljednje riječi EU-a Velikoj Britaniji uputila je hrvatska ambasadorica, a one će svakako ostati upisane u povijest

Kao inspiracija za plakat Američkog instituta poslužile su riječi Irene Andrassy, koja je na posljednjem sastanku Europske unije s Velikom Britanijom britanskom kolegi poručila: ''Thank you, goodbye and good riddance''. U slobodnom bi prijevodu to značilo: ''Hvala i doviđenja, dobro da smo vas se riješili''.

Njezine su riječi odjeknule u javnosti kao veliki gaf hrvatske predstavnice u EU-u, no ispostavilo se da je samo riječ o dobroj šali kojoj su se svi u parlamentu, uključujući i Britance, dobro nasmijali.