Posljednje riječi Europske unije Velikoj Britaniji kada je napustila uniju nakon gotovo pola stoljeća bile su – izraz zadovoljstva zbog odlaska Britanije. Britanskim zastupnicima te je riječi uputila stalna hrvatska ambasadorica u EU-u Irena Andrassy.

Naime, Andrassy je dva dana prije Brexita predsjedavala posljednjim sastankom izaslanika EU-a na kojem je sudjelovala i Velika Britanija. Na kraju sastanka Andrassy je britanskom kolegi Timu Barrowu na engleskom jeziku rekla: ''Thank you, goodbye and good riddance'', što bi u slobodnom prijevodu značilo: ''Hvala, doviđenja, sad smo vas se riješili''.

Ostali diplomati odmah su stali u obranu ambasadorice rekavši da je Andrassy mislila da je izgovorila nešto slično pozdravu ''sretno'' te da nema nikakvih skrivenih podbadanja, a pogrešci su se svi nasmijali.

"Britanci su vidjeli smješniju stranu i shvatili su što je htjela reći. Ipak, povijest će upamtiti da su to bile posljednje riječi EU-a britanskom veleposlaniku prije Brexita'', rekao je jedan od izaslanika koji je prisustvovao sastanku.

''Još jedna stvar koju dijelimo s britanskim prijateljima - dobar smisao za humor'', napisala je na Twitteru veleposlanica Andrassy.

One more thing we share with our British friends - a good sense of humour...https://t.co/fqOInBwrYk pic.twitter.com/n456pscF4C — Irena Andrassy (@IrenaAndrassy) February 4, 2020



O riječima Irene Andrassy pisao je i Financial Times, koji je istaknuo da one ''možda najbolje sumiraju 47 godina Britanaca izgubljenih u prijevodu u Bruxellesu''.