Samo jedna kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda: "Nadam se da će se politički akteri dogovoriti"

Predsjednica Vrhovnog suda želi postati redovita profesorica na katedri za Građansko procesno pravo u Zagrebu, Aleksandra Maganić.

Njezina prijava danas je predana predsjedniku Milanoviću, koji nakon što mišljenje o njoj dobije od sjednice Vrhovnog suda i Saborskog odbora za Pravosuđe mora odlučiti hoće li je predložiti ili ne. Podsjetimo, prošli je natječaj propao jer predsjednikova kandidatkinja nije dobila potporu u Saboru.

Aleksandra Maganić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Aleksandra Maganić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Ja sam očekivao da će biti više kandidata, ali sam zadovoljan što imamo bar jednog kandidata odnosno kandidatkinju.

Darko Milković, predsjednik DSV-a Foto: DNEVNIK.hr

Pa ja se nadam da će ubrzo se politički akteri koji odlućuju o predsjedniku Vrhovnog suda dogovoriti, naći zajedničko rješenje da se ovo neće odgađati u nedogled jer će time s jedne strane pokazati da ovo zakonsko rješenje ipak funkcionira na ovaj način izbora, a s druge strane da im je i stalo do Vrhovnog suda i pravosuđa u cjelini", izjavio je Darko Milković, predsjednik DSV-a.