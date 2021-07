Vodeći hrvatski sportsko – edukativni projekt Aktivna Hrvatska i jedan od najpoznatijih hrvatskih kineziologa Drago Pezić ljetnim treningom održanim u Falkensteiner Resortu Punta Skala u Petrčanima ukazuju na važnost rednovne tjelesne aktivnosti i u ljetnim mjesecima.

Rani jutarnji trening u Hotelu&Spa Iadera izvrstan je novi početak. Projekt Aktivna Hrvatska održava se pod pokroviteljstvom Predsjednika RH Zorana Milanovića i Ministarstva turizma i sporta. Generalni partner projekta je HEP.



Za ljetne mjesece od velike je važnosti izabrati adekvatno vrijeme za vježbanje. Pri tome naravno treba izbjegavati najtoplije sate, a rano jutarnje vježbanje je idelano za početak dana. U ljetnim mjesecima potrebno je unositi dovoljno tekućine, najprije vode te po mogućnosti, ukoliko smo odradili malo teži aerobni ili kardio trening, bilo bi dobro unijeti u sebe tekućinu bogatu elektrolitima, odnosno sve izotoničke napitke.

Važno je paziti i na odjeću te se obući što laganije. Naravno, ljetni trening treba biti prilagođen i svakodnevnom životnom tempu. Izaberite nešto što vas veseli i što vam najbolje odgovara u danima odmora. Najčešće greške koje ljudi rade ljete tokom vježbanja su pretreniranost, odnosno treniranje svakog dana u neregularnim uvijetima. Ljudi razmišljaju na način ukoliko je ljeto i vruće, da će otopiti puno više masti i vode iz sebe. No, tada se događa upravo kontra efekt, dolazi do dehidracije, ali i do puno veće štete za naše tijelo.U Falkensteiner Resortu Punta Skala svoje će idealno mjesto za odmor pronaći posebno ljubitelji aktivnog života te oni koji od odmora traže više od pukog ležanja pod suncem. Tu su brojni sportski sadržaji s teniskim terenima, terenima za odbojku na pijesku i ostale sportove, teren za mini golf, novi sportski centar Fortis Club s Health and Fitness Clubom od 800 m², širokim rasponom dnevnih sportskih aktivnosti na vodi i sportskim programima od Cross Fita do joge ili brojnim kampovima za djecu i odrasle s međunarodnim sportskim zvijezdama.

Partneri Aktivne Hrvatske su Kineziološki fakultet iz Zagreba, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska liječnička komora, Mentalni trening i Definicija Hrane.