Oporba se obrušila na Turudića: "Priprema teren za spas obožavane ministrice. To je skandalozno"

Saborska je oporba u srijedu prozvala glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog očitovanja koje je uputio glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kövesi za "skandalozno ponašanje i uplitanje u odluke sudova" poručivši da je "počeo raditi posao za koji ga je HDZ i postavio".

"Skandalozno je što radi Turudić. Skandalozno je da se glavni državni odvjetnik usuđuje uplitati i dovoditi u pitanje odluke suda. Sud je odredio nadležnost EPPO-a u slučaju Žalac i državni odvjetnik se ne može miješati u odluke suda", poručila je zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin komentirajući Turudićevo očitovanje upućeno Kövesi.

U njemu je optužio europsko tužiteljstvo za povredu vladavine prava u Hrvatskoj, zamjerio im postupanje u aferi Beroš-Petrač te naveo dva predmeta u kojima Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), po njegovu mišljenju, nije smio postupati jer se radi o slučajevima prije 2017. godine kada još nije ni stupila na snagu Uredba o EPPO-u u Hrvatskoj. Kako N1 doznaje, jedan od tih slučajeva odnosi se na bivšu ministricu Gabrijelu Žalac.

"Turudić spašava Beroša"

"Turudić se ponaša politički, a ne kao državni odvjetnik, i sada se vidi da je opozicija bila u pravu kada je alarmantno upozoravala da nije neovisan i da dolazi kao produžena ruka HDZ-a", dodala je Raukar Gamulin.

"To sada radi, ne samo da spasi Beroša i cijelu tu kriminalnu ekipu, nego priprema teren da se spasi obožavanu ministricu Ninu Obuljen Koržinek, u koju je, vidimo, premijer zaljubljen, a koju EPPO i dalje vrlo intenzivno istražuje", ustvrdila je.

Zastupnica Centra Marijana Puljak smatra da je "njihov (HDZ-ov) dečko počeo raditi svoj posao - stavljati u ladice slučajeve koji ne odgovaraju 'AP-u', a vaditi i preuzimati nadležnost nad onima koji 'AP-u' odgovaraju".

"Zato je tamo i postavljen i vrlo dobro radi svoj posao, iz ruku Laure Kövesi sad preuzima i slučaj Beroš. HDZ je preuzeo sve institucije ove države i ponaša se kako mu drago", istaknula je.

"Nadam se da se neće dogoditi novi pravni Armagedon"

SDP-ov Mišel Jakšić se nada da se u slučaju Žalac, za koju USKOK nije našao elemente kaznenog djela, ali je kasnije uhićena po nalogu EPPO-a, neće dogoditi "novi pravni Armagedon i novi sukob" jer će se tada, dodao je, stvarno postavljati pitanje tko će više vjerovati u ijedno neovisno tijelo u RH i provođenje istraga.

"Kad pričamo o odnosu glavnog državnog odvjetnika i EPPO-a, SDP je uputio svoj zakonski prijedlog, mislimo da je jako dobro da se o tome raspravlja. U konačnici je i sam Turudić iznio svoj prijedlog, nije isti kao naš, ali može biti dobra polazišna točka za razgovor", rekao je.

Miro Bulj (Most) smatra da je čudno što se sve događa oko tih optužnica. Kao suverenist bi volio da ih rješava DORH, međutim, istaknuo je, do borbe oko nadležnosti došlo je jer se očito kriju istrage iz straha zbog proširenja da se ne dođe do glave hobotnice.

Njegov stranački kolega Nikola Grmoja žalosnim ocjenjuje da bi ljudi koji su suverenisti u ovom sukobu nadležnosti više voljeli da predmete preuzme EPPO. Nada se, istaknuo je, životu u Hrvatskoj u kojoj nitko "sa strane" neće presuđivati što su kriminal i korupcija u Hrvatskoj nego da ćemo, za razliku od sada, imati snažne institucije.

"Sada se događa da DORH slučaj Žalac, koji je bio u njihovim ladicama, želi preoteti. Netko će reći da sada imamo novog državnog odvjetnika, ali je ostala ista ekipa. Glavni državni odvjetnik samo koordinira radom DORH-a, ali je predmet bio u ladicama dok ga nije aktivirao EPPO", upozorio je Grmoja.

