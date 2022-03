Aktivna Hrvatska predstavlja vježbe za lice i psihološke savjete.

Deseta sezona Aktivne Hrvatske započinje vježbama i psihološkim alatima kojima savjetujemo žene iznad 40-e. Kako odrastamo prolazimo kroz razna desetljeća našeg života, a svako nešto nosi sa sobom. Aktivna Hrvatska se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika RH Zorana Milanovića, a uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatskog olimpijskog odbora. Generalni partner projekta je HEP.



Od nesigurnosti, do prihvaćanja, od udovoljavanja drugima do asertivnosti i verbaliziranja svojih potreba. Nekad se osjećamo kao da se nikada nećemo afirmirati jer nas životne uloge stisnu sa svih strana, a same od sebe želimo najviše: biti izvrsne u karijeri, biti divne supruge i podržavajuće majke, biti prijateljice na koje se uvijek možeš osloniti ili jednostavno biti mršave, mlade i lijepe. Taj nas perfekcionizam gura do krajnjih granica, a onda, kad misliš da više nećeš moći, godine učine svoje! Dolaze nam prekrasne četrdesete gdje imamo priliku udahnuti i (p)ostati stvarno svoje.

„Nakon četrdesete svijet se mijenja, ne zato što se drugi mijenjaju oko nas već zato što se napokon mijenjamo mi same - postajemo dovoljno hrabre i odvažne kako bi prihvatile sebe, razvile blagost i empatiju koja nas čini boljima za sebe i efikasnijima u odnosima s drugima!“ – ističe psihologinja Ana Čerenšek iz Mentalnog treninga koja predlaže sljedeće smjernice:



Budi suosjećajnija: Suosjećajnost je emocija koja snižava nivo stresa u nama na način da nas čini više tolerantnijima za nesavršenosti. Suosjećajnost možemo graditi tako da osvijestimo s čim smo nezadovoljne kod samih sebe i pitamo se: mogu li nešto napraviti po tom pitanju? Također, suosjećajnost možemo graditi prema drugima jer nas godine uče kako i drugačiji ljudi od nas imaju svoju svrhu u svijetu te kako nas različitosti obogaćuju, a ne razdvajaju.

Postavi čvršće granice: Granice u odnosima su tu da označimo “prostor” u kojem postojimo te da iscrtamo mjesto gdje mi prestajemo, a počinje druga osoba. Svatko je odgovoran za samog sebe, pa tako i mi, no to pravilo vrijedi i za ostale ljude. Nakon četrdesete dolazi vrijeme odbacivanja emotivnog “tereta” i uživanja u granicama koje služe kao membrana - propuštaju sve ono što nas hrani, a zaustavljaju ono zbog čega ponekad venemo.

Živi svoje vrijednosti: Kroz život normalno je da slušamo druge, posebno one za koje mislimo da su pametniji ili iskusniji od nas, no ponekad kroz te filtere prođe i informacija koja nije posebno važna za nas. Primjerice, možda su vas uvjerili da ne treba mijenjati posao, da nije sigurno putovati ili da se ne može ostvariti karijera u slikarstvu? Dobronamjerne poruke imaju svoju svrhu ali sad je vrijeme da poslušamo same sebe.

Pronađi svoju varijantu mira: Do sad mogli smo čuti bezbroj savjeta oko toga što bi trebale raditi, misliti, kako naći svoj mir i sl. Savjeta je previše za ove stranice koje čitate. Nakon četrdesete pronađite svoj “recept” mira i blagostanja. Svaka je od nas jedinstvena i neponovljiva, pa kako onda savjeti mogu biti isti?

Nikad ne odrasti i nikad ne prestani rasti: Iako smo zagazile u “ozbiljne” godine, naš pristup životu trebao bi biti opušteniji i zaigraniji no ikad. Vjerujem da i vi osjećate onaj strah i neizvjesnost koji kao da se rodio ni od kuda, došao je i prikrao nam se s godinama. No, iako adaptivan i posve razumljiv, taj strah nije emocija koju bi trebali grliti i hraniti, dapače, on je tu kako bi i dalje imale priliku biti hrabre i odvažne u promjeni koju želimo ostvariti.

Instruktorica pilatesa Jelena Atabeyki savjetuje kako održavati i osvježiti lice vježbama. „Brojne su promjene kroz koje žena prolazi, od kojih mnoge, naročito hormonalne, imaju direktan utjecaj na izgled tijela i kože. Uslijed smanjene proizvodnje i obnove kolagena i elastina koža gubi čvrstoću, volumen i elastičnost sto pospješuje nastanak bora. S padom proizvodnje estrogena, smanjuje se cirkulacija u koži pa je u njoj manje hranjivih tvari i kisika te primjećujemo da nam koža gubi živost i sjaj. Osim dobro poznatog učinka zdrave prehrane, tjelovježbe, kvalitetnog sna i redovne njege kože. Još nešto što za sebe možemo učiniti u svom domu je vježbati lice!“

Vježbe za lice idealan su način prevencije i korekcije ovih i sličnih pojava na licu kao što su opuštena koža, dinamički nabori na koži (uzrokovani mimikom), ptoza gornjeg kapka, stvaranje tamnijih i nabubrenih podočnjaka, gubitak volumena na području obraza te opuštena linija čeljusti ili dupli podbradak.



