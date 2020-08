Grad Zagreb uništen je potresom i posljedicama nevremena, a Holding je odlčio plaćati dnevni najam za 300 automobila, od običnih do luksuznih. Zagrebački aktivisti poručuju Milanu Bandiću da je to sramotna odluka.

Zagrebačka inicijativa Zagreb te zove jutros je ispred Zagrebačkog holdinga održala performans "Vozi Miško dok se Grad raspada", zbog najave nabave novih luksuznih automobila. Prije nekoliko dana pozvali su građane da donesu autiće koje su postavili ispred zgrade Holdinga. Aktivistica Gordana Pasanec poručila je gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je ujedno i jedini član Skupštine Holdinga, da je to sramotna odluka nakon potresa i posljedica nevremena.

Zbog toga su, kaže, odlučili organizirati performans u sklopu kojeg su građane pozvali da doniraju autiće kako bi time pomogli da se sredstva preusmjere na redovito održavanje Grada, što im je glavna dužnost.

To se, dodala je, zanemaruje već godinama, "zbog čega Zagreb nije nikada bio u gorem stanju, što su posljedice nepogoda koje su ga zadesile to i pokazale".

Miško, lik iz filma "Tko to tamo pjeva" lik je slabije inteligencije koji svoje sposobnosti dokazuje vožnjom zatvorenih očiju. "Odlična usporedba s vođenjem Grada gradonačelnika Milana Bandića", poručuju iz inicijative.

"Donose odluku da će 19 milijuna kuna uložiti u najam automobila, a šahtovi su nam zaštopani, infrastruktura nije obnovljena već 70 godina, otvaraju se ceste, ne radi se ništa", istaknula je Pasanec.

Navela je da u godišnjem izvješću Holdinga stoji kako su očišćena 323.292 metra odvodnih kanala i 42.260 slivnika. "Da je to istina, ne bi došlo do posljedica do kakvih je došlo", poručila je.

Naglašava i da je postojeća, stara infrastruktura dodatno opterećena u zadnjih godinu dana sa 1924 vodoopskrbna i 1056 kanalskih priključaka.

Smjena Uprave i Nadzornog odbora

Iz inicijative zahtijevaju odustajanje od automobila, smjenu Uprave i Nadzornog odbora Holdinga, preuzimanje odgovornosti gradonačelnika Bandića kao prvog člana Skupštine Holdinga i predsjednice Uprave Ane Stojić Deban.

Od pravnih institucija - DORH-a i USKOK-a traže da pokrenu postupke po prijavama "koje stoje u ladicama", a vežu se za poslovanje Holdinga i gradonačelnika Bandića te njegovih suradnika.

Traže provjeru porijekla imovine članova Uprave i Nadzornog odbora, kao i načelnika i pročelnika Gradske uprave.

Inicijativu ''Zagreb te zove'' podržao je gradski i saborski zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš), koji je ustvrdio da se radi o nastavku besramnog i iracionalnog trošenja gradskog novca, posebno nakon tri katastrofe koje smo imali.

"Očito se ide do kraja, ide se izmusti sve što se može izmusti. Vidi se da Bandićeva ekipa osjeća da je ovo kraj i pokušava izvući sve novce koje mogu", komentirao je Tomašević.

Ocijenio je da je potpuno besramno u ovoj situaciji kada građani čekaju da Grad pomogne onima kojima su uništeni domovi nakon potresa i poplave "da se troši toliko novca na luksuzne automobile, i to upravo po modelu 'najam na jedan dan', iako je Državna revizija jasno rekla da se radi o neefikasnom trošenju novca".

Građanima je poručio da jedino na izborima mogu zaustaviti ovaj model trošenja novca ''poput pijanih milijardera''.

Problem vidi i u tome što nad gradskim firmama isključivi nadzor ima gradonačelnik, a Gradska skupština nema nikakve informacije o tome što se događa u firmama.

Zagrebački holding demantirao je prošli tjedan tvrdnje kako nabavlja 312 automobila u vrijednosti od 16,6 milijuna kuna plus PDV, među kojima i luksuzne automobile, jer je "u tijeku tek postupak savjetovanja za pripremu nabave i informiranje", a sklapanje okvirnoga sporazuma nije obvezujuće.

Iz Holdinga su u priopćenju naveli kako će cijenu vozila po danu odrediti postupak nadmetanja koji tek treba uslijediti, a u kojem će se odabrati ekonomski najpovoljnija ponuda.