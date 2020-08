Grad u dugovima, pogođen potresom i poplavom, ali Holding nabavlja gotovo 300 automobila baš u ovom trenutku i to putem rent-a-cara. Najmom na dan žele od onih običnih pa sve do luksuznih.

Takav je model poslovanja državna revizija već utvrdila ekonomski neisplativom, ali novi javni natječaj opet je postavljen isto. Najam na dan!

Gradska tvrtka nabavlja 266 automobila i to od rent-a-cara dakle najmom na dan. Javna nabava vrijedna više od 16 milijuna kuna.

"Pa uvijek je trenutak za maznut lovu, ja se potpuno slažem s njima i jedino mi je žao što ne mogu neki auto za sebe uzeti. Eto to mi je jedino žao. A inače smo na ovo navikli zadnjih koliko 20 godina", kazao je Andrej iz Zagreba. "Samo račune dobivam ništa drugo, to kaj se nekaj zrušilo sam si popravi", smatra Zoran iz Zagreba.

Model najma vozila na dan državna revizija je ocijenila ekonomski neisplativom. Naime tim modelom Holding se služi od 2017. godine napisali su nam iz grada.

"Dakle, tražio sam podatke i gledao sam unazad u čemu se vozio gradonačelnik, mi smo to plaćali kao građani grada Zagreba 500 kuna, dakle to je bio Audi A6", kazao je Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba.

"Dnevno to je bio dnevni najam. Prošle godine je bilo nešto povoljnije bilo je 450 kn, sad ćemo vidjeti koliko će eventualno koštati po tom novom natječaju", objasnio je Petek.

Mišljenje Državne revizije može biti i neprihvaćeno

Holding i još šest gradskih tvrtki će sklopiti neobvezujući ugovor. Za obične do luksuznih automobila. No ako je revizija utvrdila kako je to neisplativo, pitali smo zašto taj model najma?

"Državna revizija kad radi svoj uvid bilo gdje daje svoje mišljenje koje može biti tri vrste može biti djelomično prihvaćeno, neprihvaćeno, odbijeno i sve te detaljne informacije ćete dobiti pisanim putem", rekla je Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba.

"A kad smo kod nabave vozila, prije svega treba nabaviti vozila ZET-a kojima ZET prevozi osobe s invaliditetom. Tih vozila stalno nedostaje, a nikako nabavka tih raskošnih vozila, Audi 'šestice', BMW 'petice', Mercedesi E klase", smatra Vili Matula iz Zagreb je naš!

"Riječ o prividnom poslu"

Plaćanje automobila na dan znači korištenje po potrebi. A potreba je očito velika jer u dopisu koji smo dobili iz grada stoji 730 dana u dvije godine.

"Ovdje se meni čini da riječ o prividnom poslu izigravanja kao da se odigrava leasing ili najmovni posao kroz rent-a-car gdje praktički se pogoduje nekom društvu koje je rent-a-car, a nema uvjete ili ne želi biti leasing jer ne želi ići pod stroge kontrole HANFE i pravila koja su tu postavljena", smatra Vlado Brkanić, financijski i porezni stručnjak.

Najam gradskog prostora za 6,25 kuna po kvadratu

Bandićevom gradskom koalicijskom partneru ne smeta dnevni najam automobila, ali imali su potrebu komentirati davanje u najam gradskog prostora Škorinom Domovinskom pokretu za 6,25 kuna o kvadratu.

Gradu je sve regularno, ali... "Između gospodina Škore i gospodina Bandića očigledno postoji neka tajna veza, ali za tu vezu morat ćete pitati njih", poručio je Ivan Domagoj Milošević iz HDZ-a.

I jesmo. Domovinski pokret odgovara: "Domovinski pokret gradski je prostor dobio u najam po uobičajenoj proceduri i po istim pravilima po kojima su prostor za djelovanje dobile i ostale političke stranke".

Grad to potvrđuje. Političke stranke i udruge imaju pravo na povlaštenu cijenu, ona je određena pravilnikom i tu nema ništa sporno. Nabava automobila isto nije sporna, ali je, eto, ekonomski neisplativa.

