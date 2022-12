SDP će nakon 15. siječnja pokrenuti pitanje opoziva ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladina ako ga premijer Andrej Plenković dotad sam ne smijeni, najavio je SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.

Osim odlaska ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladine SDP će zahtjevati i odlazak državnog tajnika iz Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu Gordana Hanžeka, najavio je SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.

''Ne samo da je nestvarno, nego je sramotno'', kazao je komentirajući obnovu koja ne da stoji, nego gotovo da i ne postoji iako su nakon potresa koji je razorio Baniju prošle već dvije godine.

Podsjetio je da je Hrvatska dosad imala dvije velike obnove - nakon rata i nakon poplava u Gunji, koja je završila u rekordnom vremenu.

''Ovo je katastrofalno'', istaknuo je, ali i upozorio: ''Ovo nije greška samo ministra Paladine, nego i premijera jer premijer je onaj koji zadaje kurs Vladi i od kojeg sve kreće i od kojeg sve završava. To je njegova greška''.

Grmoja najavio opoziv: ''Licemjerje, Plenković sada sve nastoji prebaciti na leđa Paladine''

Paladina: ''Ako se premijerova kritika odnosi na mene, ne moram biti ministar''

Pitanje je, kazao je, između ostalog, Hajdaš Dončić, je li Paladina imao političku podršku s obzirom na to da ne pripada HDZ-u. No, istaknuo je: ''Ključna i odgovorna osoba za to je Andrej Plenković, a ne ministar''.