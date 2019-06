U sklopu javno-zdravstvene akcije "Sve za tvoje srce" zaklada "Hrvatska kuća srca", u suradnji sa Studentskom udrugom StEPP i zagrebačkim Gradskim uredom za zdravstvo, organizirala je u nedjelju od 10 do 13 sati na Cvjetnom trgu besplatnu procjenu kardiovaskularnog rizika za građane.

Zagrepčani su obavljali mjerenje kolesterola i krvnog tlaka te se educirali o kardipulmonalnom oživljavanju i o postupku prve pomoći kod opstrukcije dišnog puta (Heimlichov hvat).

"Kardiovaskularne bolesti uzrok su 17,5 milijuna smrti u svijetu godišnje, a procjenjuje se da će do 2030. biti uzrokom 23 milijuna smrti. U Hrvatskoj su također na vrhu ljestvice smrtnosti, a od njih je 2017. umrlo 23 504 osoba, što čini 44 posto umrlih. Sagledavajući ove brojke možemo zaključiti kako svake godine zbog kardiovaskularnih bolesti nestane jedan grad u Hrvatskoj prosječne veličine Solina, Kutine ili Sinja.

Iz svih navedenih razloga moramo što više ulagati u prevenciju i građane educirati o važnosti pravovremenih kontrola te zdrave mediteranske prehrane i redovite tjelovježbe", rekao je akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade "Hrvatska kuća srca", objavila je Hrvatska televizija.

Javno-zdravstvena akcija "Sve za tvoje srce" ima dva cilja. Prvi cilj je educirati građane kako sami mogu svojim ponašanjem i navikama prevenirati kardiovaskularne bolesti što podrazumijeva prestanak pušenja, smanjeni unos soli, pridržavanje umjerene prehrane kroz više manjih obroka dnevno, svakodnevna tjelesna rekreacija primjerice šetnja i redovite kontrole, a drugi cilj je educirati građane kako da drugome spase život.

Zahvaljujući projektu "Oživi me" i ususret velikim vrućinama i povećanom riziku od srčanog zastoja, građani će moći na lutkama naučiti cjeloviti postupka oživljavanja.

Zagrebački Gradski ured za zdravstvo u suradnji sa Zakladom provodi akciju 'Oživi me' još od 2014. godine. Zahvaljujući brojnim edukacijama više od 4.000 osoba naučilo je postupke oživljavanja, no smatra se da to i dalje u Zagrebu nije dovoljno. (Hina)