Osumnjičenici u aferi SMS Franjo Varga i Blaž Curić u srijedu poslijepodne dovedeni su na ispitivanje u osječki USKOK, šest dana prije isteka istražnog zatvora koji im je posljednji put produljen 19. prosinca. O svemu više zna reporter Nove TV Andrija Jarak.

Varga kojega i USKOK tereti za izradu lažih SMS poruka za potrebe bivšeg "Dinamovog" čelnika Zdravka Mamića i vozač u ministarstvu poljoprivrede Blaž Curić, osumnjičen da je Vargi javio da je pod istragom i da mu se sprema uhićenje u istražnom zatvoru su još od rujna.

Prema neslužbenim informacijama istraga nad njima je pri kraju, a USKOK ih je u srijedu ispitao prije odluke hoće li tražiti novo produljenje istražnog zatvora.

Varga je osumnjičen da je u postupku koji se protiv bivšeg čelnika "Dinama" Zdravka Mamića, njegova brata Zorana Mamića, bivšega Dinamova direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara vodio pred osječkim Županijskim sudom izradio lažnu SMS prepisku između bivšega Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednoga suca koji je u tom predmetu bio član sudskoga vijeća, a po kojoj je Cvitan prije objave prvostupanjske presude vršio pritisak na suca da bez ikakvih dokaza osudi jednoga okrivljenika u tome postupku.

Lažnu prepisku Varga je potom navodno dostavio Zdravku Mamiću koji ju je je objavio na konferenciji za medije 4. lipnja ove godine. Tužiteljstvo podsjeća kako je Mamićev branitelj tražio da se na temelju lažne korespondencije odgodi objava prvostupanjske presude u tom predmetu, što je sudsko vijeće odbilo te je 6. lipnja 2018. objavilo presudu kojom su svi okrivljenici u tom predmetu proglašeni krivima.

Osim toga Varga je, tvrdi tužitejstvo, prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnome sudu, izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda koji bi odlučivali o žalbi, kako bi je predao Mamiću s namjerom da je iskoristi u žalbenom postupku, ali ga je u tomu spriječila Curićeva dojava.

Curić, inače vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, je uhićen 26. rujna u Zagrebu, a osumnjičen je da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje.

Nakon otkrivanja ove afere mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, koji su takve optužbe odbacili.

Krajem studenoga u medijima su objavljeni detalji Vargina istražnog iskaza u kojem osim o svom odnosu s Mamićem govori i o suradnji s Karamarkom, Brkićem, bivšim savjetnikom predsjednice Republike Vladom Galićem, ali i nekadašnjim vlasnikom Argokora Ivicom Todorićem. I Todrić je također, uz Brkića i Karamarka, ispitan u ovoj istrazi zbog sumnje da je Varga povezan s SMS prepiskom skupine "Borg".

Promjena opisa kaznenog djela

"Uskok je promijenio činjenični opis kaznenog djela za kojeg tereti Blaža Curića. On sada više nije poticatelj na izvršenje kaznenog djela nego pomagač u izvršenju kaznenog djela. S obzirom na promjenu inkriminacije morali su ih pozvati da se očituju o krivnji", objasnio je novinar Nove TV Andrija Jarak novonastalu situaciju.

Blaž Curić se, kao i cijelo vrijeme trajanja postupka, i danas branio šutnjom i nije htio odgovarati na pitanja. I on i Franjo Varga u pritvoru su gotovo pet mjeseci, a do sada im je već dva puta produljivan, no sljedećeg utorka ističe. O njegovom ukidanju ili produljenju odlučivat će Županijski sud u Osijeku. DORH za sada nije podnio zahtjev za produljenjem no sasvim je izvjesno da će to učiniti.

"Curićev odvjetnik, Krešimir Vilajtović rekao je da je podnio ustavnu tužbu zbog rješenja o pritvoru. Kaže da je ovo do sada nezabilježen slučaj da je netko zbog takvog kaznenog djela završio u priotvoru pet mjeseci te misli da će se to pozitivno rješiti", javio je Jarak.

