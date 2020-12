Dan nakon Dragana Kovačevića i Dražena Barišića, osumnjičenih u aferi Janaf, na slobodu je pušten i Vinko Grgić. U Remetinečkom zatvoru proveli su tri mjeseca. Barišić i Grgić više nisu gradonačelnici, ali mogu se vratiti u Sabor jer još uvijek imaju saborski mandat.

Vinko Grgić osumnjičen za primanje mita kako bi zauzvrat osigurao posao prvoosumnjičenom u aferi Janaf pušten je iz Remetinca.

"Govori se o tome da je netko nekom obećao. Niti luk jeo, niti luk mirisao", kaže Grgić.

"Ne vidim za sada kojim dokazima bi se potvrdilo da je to njemu obećano i koji dokazi ukazuju da je on to prihvatio", rekao je Zoran Mataić, odvjetnik Vinka Grgića.

Tri mjeseca koliko je sjedio u Remetincu, 16.000 kuna saborske plaće sjedalo mu je na račun. Na pitanje, hoće li natrag u Sabor Grgić odgovara: "Pustite to, neću vam to, ne znam. Moram vidjeti što ću".

Grgić kaže da još ne zna koji su mu planovi. "Ne znam. To će moja obitelj odlučiti, moji prijatelji najviše. Pustite me sad. 90 dana nisam bio s njima. To je veliki period, puno se toga dogodilo idemo sad živjeti normalnim životom", kaže.

Odvjetnik Dragana Kovačevića o budućim potezima obrane: "Naša strategija definitivno nije ono što je on pričao"

Dalija Orešković odgovorila Draganu Kovačeviću na optužbe: "Nisam nikad bila takva žena. Očito sam nekom stala na žulj"

Šef njegove stranke je jasan.

"Ako se protiv tebe vodi kazneni postupak, dovodiš i sebe i svoju političku opciju u vrlo nezahvalnu poziciju ako misliš da možeš nastaviti obnašati bilo kakvu javnu ili političku dužnost", rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Jedan od glavnih aktera afere Janaf, Dragan Kovačević jučer je pred kamerama otvorio dušu.

"Ja bih se iz aviona bacio na glavu da sam ikome ukrao jednu lipicu u životu", kazao je Kovačević.

"Ja nisam bio za nacionalnu izdaju izvoza nafte iz Siska. Ja taj dokument nikada nisam potpisao. I onda su nastali određeni problemi", dodao je.

Pritisak nije, kaže, dolazio od ministra Ćorića, jednog od potpisnika spomenutog dokumenta.

"Mislite li vi da sam ja nacionalni izdajnik?", pita ministar Tomislav Ćorić.

O tome će prosuditi nacija, odgovorila mu je novinarka.

"Pa ne, ta teza, odnosno taj termin kao takav je nešto što jednostavno određene skupine odnosno određene interesne skupine pokušavaju nakačiti na pojedince u Hrvatskoj, u ovom konkretnom slučaju na mene", kaže ministar.

Iako uhićen prije 3 mjeseca, HDZ-ov Dražen Barišić gradonačelničke fotelje odrekao se tek jučer.

"Trebalo je ranije, ovo je ispalo čisto onako da izađe prije iz pritvora", smatra Nada iz Velike Gorice.

"Svako malo neki slučaj, i to je slika države", kaže Joža.

Saborski mandat mu je u mirovanju, za razliku od SDP-a ,u HDZ-u čini se neće inzistirati na tome da zamrznut i ostane.

"Mandat pripada zastupniku. Na njemu je da on u vremenima koja su pred nama donese odluku o svom budućem statusu", kaže Branko Bačić.

Kako se ovakvi slučajevi u politici ne bi ponavljali, SDP je nudio rješenje kroz istražno povjerenstvo - koje je jučer odbijeno. Grbin kaže da je HDZ time poslao ružnu sliku javnosti. Bačić uzvraća da oporba ne vjeruje vlastitim prijedlozima budući da trećina oporbenih zastupnika nije bila na glasovanju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr