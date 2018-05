Objavljeni su novi mailovi koji pokazuju da je premijer Andrej Plenković bio upoznat s radom tzv. grupe Borg na lex Agrokoru te da se njima sastajao u Vladi.

Objavljena je nova koresponedncija tzv. grupe Borg koja je radila na lex Agrokoru u suradnji s bivšom potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić, a iz njih je vidljivo kako se premijer Andrej Plenković s njima sastajao.



Podsjetimo, u utorak je premijer na upit o tome osjeća li se odgovornim u aferi Hotmail odgovorio negativno, ističući da nijedan mail nije bio poslan njemu.

"Premijer moli da sutra dođete u Vladu u 15:30 vezano uz temu na kojoj radimo. Nadam se da ćete uspjeti", napisala je Martina Dalić 5. ožujka, a sadržaj maila objavio je portal Index.



Poziv se nije odnosio samo na članove grupe Borg, nego i na Zdravka Marića, ministra financija.

Nakon poziva Dalić, Tonći Korunić, član grupe, poslao je u prilogu "uradak", a riječ je o hodogramu aktivnosti koji će biti prezentiran u Vladi. U njemu se ističe rješavanje pitanja savjetnika koji rade na sanaciji Agrokora.

"Kompanija plaća sve savjetnike, dok VRH vrši odabir", stajalo je u hodogramu aktivnosti grupe Borg, koji je prezentiran u PowerPointu, a posebno je bilo istaknuto pitanje "Tko su sadašnji savjetnici kompanije i koji je scope of work??".

Drugi sastanak Borg grupe s premijerom održan je 23. ožujka, tjedan dana prije nego što će lex Agrokor biti usvojen na vladi.

"Ja sam upravo razgovarala s Poletaevim. Kredita u ovim okolnostima neće biti. Sve se oči lagano okreću prema nama. PM ce javiti vrijeme za danasnji sastanak. Molim vas računajte danas poslijepodne. M", napisala je Dalić 23. ožujka ujutro. PM (prime minster) označava premijera Andreja Plenkovića.

"Računajte na sastanak oko cca 15:30. Potvrdim jos for sure", napisala je Dalić, no sastanak je na kraju ipak odgođen za 17 sati jer se taj dan odužila sjednica Vlade.

Nakon tog sastanka s premijerom kreće i dio komunikacije službenim kanalima, odnosno službenim mailovima u vladi. Jedan od tih službenih kanala bila je i Plenkovićeva savjetnica. Naime, Dubravka Vlašić Pleše primila je na svoj službeni Vladin mail, svega nekoliko sati prije usvajanja lexa u vladi, Nacrt zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku odnosno lex Agrokora.

Premijer je o tome nedavno rekao da je "normalno da savjetnica za pravna pitanja u tjednu kad se donosi zakon ima na svom e-mailu nacrt zakona".

Podsjetimo, zbog afere Hotmail potpredsjednica Vlade podnijela je ostavku. O tome kako je nastajala operacija progovorio je i jedan od članova ekspertne skupine koja je u tajnosti pisala lex Agrokor Tonći Korunić.

Zbog kaznenih prijava koje su podnesene slučaj Hotmail preuzeo je USKOK.