S premijerom Andrejem Plenkovićem je o aferi Hotmail i aktualnim političkim temama razgovarala urednica vanjsko političke rubrike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Gospodine premijeru danas je USKOK započeo izvid oko afere Hotmail. Moram Vas pitati na početku, je li Vam možda žao što ste toliko povjerenje poklonili Martini Dalić?

Meni je žao činjenice da imamo problem u jednom procesu i upravljanju jednom krizom u koju smo investirali jako puno energije, jako puno truda, jako puno dobre volje i političkog kredibiliteta i Vlade i mene osobno. I stoga mi je žao da u ovom procesu nije bilo malo više obazrivosti i transparentnosti. Jer kada gledamo jedno takvo veliko restrukturiranje, najveće u Europi u ovom trenutku, sigurno svi poreti koje je Vlada učinili bili su odgovorni za opću dobrobiti i nije mi drago da bilo kakva sjena ili problem da pokuša prekrit sve ono pozitivno što se učinilo za radna mjesta, za hrvatski financijski sustav za budućnost brojnih dobavljača i partnera Agrokora. A u konačnici za uspješnu turističku sezonu. Sve je to ono što je po mome sudu bitno i što sada biva donekle u medijskoj atmosferi i napadima političkim koje trenutno trpimo, na određeni način u drugom planu.

Zapravo, kapo, nazovimo to tako cijelog procesa je bila ministrica Dalić. Sami ste već drugi ili treći put spomenuli netransparentnost. Tko je izazvao tu netransparentnost?

Ne bi baš koristi ovakve riječi koje ste Vi spomenuli. To se koristi u nekom drugom kontekstu. Predsjednica Vlade i gospodarstva Martina Dalić imala je ključnu ulogu da se brine o hrvatskom gospodarstvu. Kada vam se događa jedna ovakva kriza i to rapidnom brzinom onda moramo djelovati odgovorno, moramo djelovati brzo. Ja sam to već nekoliko puta kazao. Dakle, od siječnja pa do donošenja Zakona Vlada niti jednim svojim potezom nije generirala paniku na tržištu kapitala. Znate kakav je kapital. Vrlo je plah i brzo bježi. Mi smo stalno govorili, odgovornost za rješavanje.

