Kutinska zviždačica Adrijana Cvrtila u svom gostovanju na televiziji N1 u ponedjeljak je objavila snimku u kojoj se od nje traži da provede postupak javne nabave za radove koji su ranije izvršeni.

“Radi se o situaciji prije više od godinu dana. Pročelnik za komunalni sustav Kutina tražio je da retroaktivno provedem postupak nabave za radove koji su bili izvršeni. To sam odbila, a on mi je to zamjerio. To traži i lažiranje dokumentacije, trebao je potvrditi onog koji je izabran. To očito nije prvi put", pojasnila je Cvrtila te dodala kako je odbila provesti postupak nabave, kao i da prije tri mjeseca račun izvođačima radova nije bio ispostavljen.

Zviždačica A. Cvrtila objavila je još jednu snimku iz Kutine. Ovaj put to je 100.000 kuna koje je ona odbila naknadno pokriti lažiranjem nabave. Kaže da su je nakon prošlog gostovanja zvali iz USKOKa, možda nazovu opet? @N1infoZG https://t.co/gMeV9AgKWi pic.twitter.com/vWCLIebZxK — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) February 7, 2022

Radi se o radovima vezanim za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kutini, a Cvrtila je kazala i kako očekuje reakciju USKOK-a.

Adrijana Cvrtila, Josip Vitez i Viktor Šimunić osnivali su udrugu za promicanje dobrog upravljanja i rada Pomak u Kutini. Cvrtila je u ponedjeljak rekla i da je i zviždačica Maja Đerek članica udruge. I noj se, kako je posvjedočila Cvrtila, događaju iste stvari – napadi, pokušaji demantija, ocrnjivanje s težištem na svjedocima “koji najčešće ne govore istinu jer su egzistencijalno ugroženi”.

Cvrtila je ispričala i kako ju je poslodavac prije nekoliko dana odjavio s mirovinskog, a sama je kroz sustav e-građana saznala da više nije zaposlena.

"Sud je donio privremenu mjeru povratka na posao, ali nije uzeo sve mogućnosti iz Ovršnog zakona. Sutkinja je povukla tu privremenu mjeru i to sad još nije pravomoćno, no poslodavac me odjavio, što nije smio, jer rješenje još nije pravomoćno. Nitko me nije obavijestio da sam dobila otkaz u Eko Moslavini", rekla je Adrijana Cvrtila.