Nakon završetka studija, pronalaska posla, vrijeme je i za rad na sebi. Trideseta označava ulazak u odraslu dob i do tog trenutka važno je odvažiti se na ove hrabre poteze.

Do tridesete odvaži se…

1. Promijeniti posao

Napunite li trideset godina vjerojatno je da ste u poslovnim vodama gotovo deset godina. Bilo to manje ili više, zdravo je u tom vremenskom razdoblju promijeniti poslovno okruženje. Brojni psiholozi savjetuju kako je promjena nužna nakon najviše pet godina, međutim važno je osluškivati svoje potrebe. Ako se na posao često žalite, ako kao mlada osoba sanjate o odlasku u mirovinu, ako se često nalazite u konfliktnim situacijama s kolegama na poslu i ako vam pomisao na ponedjeljak uzrokuje tjeskobu, možda je vrijeme da razmislite o novom radnom mjestu. Danas su poslodavci otvoreniji što se tiče čestog mijenjanja posla pa ako niste spremni na potpunu promjenu nije loše istražiti opcije unutar svoje tvrtke. Čak i promjena tima može unijeti novi optimizam.

2. Pobijediti svoje strahove

Brojna istraživanja pokazuju da se broj strahova povećava s brojem godina. Često se to dovodi u vezu s odrastanjem i većom svijesti o opasnostima, no strahovima treba stati na kraj. Ako ste već svjesni strahova koji utječu na kvalitetu života, na dobrom ste putu. Sada kada znate koji su to strahovi možete se s njima i suočiti. Suočavanje sa strahom i njegovo rješavanje je također i znak zrelosti. Bitno je i ne ući u začarani krug jer izbjegavanje suočavanja dovodi do povećane razine stresa, a veliki stres dodatno pojačava strahove. Načini za rješavanje su brojni i važno je odabrati onaj koji vam najviše odgovara. Treba uzeti u obzir da oni koji planiraju postati roditelji također imaju veliku odgovornost u tu životnu promjenu ući čvrsto na nogama pa je eliminacija strahova nužan korak.

3. Pronaći vrijeme za sebe

Možda se ne čini kao izrazito hrabar korak, no promislite li bolje znate li reći 'Ne' i u kojim ste situacijama to spremni izgovoriti, shvatit ćete kako to ne radite često. A tajna je zapravo u tome da morate održavati pošten odnos sa samim sobom. Biti svjestan na koje zahtjeve pristajete, a koje odbijate stvarate vrijeme za sebe. Do tridesete to bi trebala biti potpuno uhodana aktivnost jer vrijeme je dragocjeno. Čak i čekanje javnog prijevoza ili ispunjavanje uplatnica i čekanje u redovima mnogi smatraju gubitkom vremena i možda je baš vrijeme za kupnju automobila ili aktiviranje mobilnih aplikacija koje će vam uštedjeti vrijeme koje onda možete iskoristiti za neke druge, omiljenije, aktivnosti. Jedna od takvih je i mobilna bankovna aplikacija, uz koju plaćate račune bez obzira gdje se nalazili i to u nekoliko klikova– skeniranjem 2D bar koda ili podataka s uplatnice. Neke mobilne bankovne aplikacije, poput m-zabe tu su kako bi vam olakšale život. Danas visoko na listi svih ljudi su praktičnost, brzina i učinkovitost i svaka pomoć takvih karakteristika je obožavana među onima koji žele više vremena za sebe.

4. Izaći iz loše veze

Svakome se može dogoditi da određenu osobu ne može izbaciti iz svog života makar mu ona čini više lošeg nego dobrog. Ako su dvadesete godine bile obilježene krivim ljudima, u tridesetima je važno promijeniti ploču. Bogatstvo života očituje se i u zdravom okruženju. Okruženje čine ljudi pa je zbilja nepošteno prema sebi održavati lošu vezu s drugom osobom. Za ovakvu je odluku također je potrebna velika hrabrost, ali donošenjem te odluke mnoge se stvari mijenjaju na bolje. Imate li i dalje nedoumica porazgovarajte s onima koji su već napravili ovaj korak i time znatno poboljšali kvalitetu života.

5. Na život u stranoj zemlji

Svako putovanje je veliko bogatstvo i nezamjenjivo iskustvo, a tek život van poznatih granica? Napustiti svoju domovinu i neko vrijeme provesti u stranoj zemlji je iskustvo koje mijenja čitavu percepciju o narodima, različitostima, prihvaćanju istih i životu. Provedete li barem dio života u stranoj zemlji sigurno je da ćete postati drugačiji, vjerojatno bolji čovjek.