Anine riječi "Želim život" i dalje su glavni izvor nade mnogim oboljelim osobama i njihovim obiteljima diljem Hrvatske.

Na današnji dan 2006., s tek 29 godina, preminula je mlada novinarka Vjesnika koja je svojim emotivnim pismom ganula i ujedinila cijelu Hrvatsku. "Sve moje želje zapravo stanu u dvije riječi, želim život", napisala je prije 15 godina Ana Rukavina, iskreno moleći za pomoć u liječenju od leukemije, što je bio početak jedne tople priče koja i danas malo koga ostavlja ravnodušnim. Unatoč tragičnom ishodu, Ana je, međutim, uspjela nastaviti širiti val dobrote i pružiti nadu za spas svima koji vode bitku s malignim oboljenjima koštane srži i limfnih čvorova. Jedna od Aninih želja, bila je proširiti Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i osnivanje Banke matičnih stanica krvi iz pupkovine. Kasnije pokrenuta Zaklada Ana Rukavina taj je cilj i ostvarila.

"Petnaest godina je prošlo, a sve uspomene su tako svježe, pokušavam prihvatiti odlazak, ali u mojem srcu je rana koja neće zacijeliti do našeg ponovnog susreta. Teško je o tome govoriti, to može razumjeti samo onaj tko je to doživio. Zaklada je za mene Ana, a tome se dajem 100%. Tijekom godina mijenjale su se naše aktivnosti i s vremenom su se postavljali novi ciljevi, ali moja briga, moje misli i moja odgovornost je uvijek ista, pomoći ljudima kada je najteže, da ne bude 'puno ćelavih glavica' kako je Ana zaželjela dok je ležala u sterilnoj jedinici na Rebru", kazala je povodom 15. godišnjice Anine preranog odlaska upraviteljica Zaklade Ana Rukavina i njezina majka, gospođa Marija Rukavina, koja je uz pomoć Anine sestre Gordane Leto, Hrvatske udruge leukemija i limfomi te nekadašnjeg Vjesnika, 2006. godine osnovala Zakladu Ana Rukavina.

Ana Rukavina (Foto: Ratko Mavar)

U 2021. godini, Zaklada je, između ostalog, donirala KBC-u Zagreb 500 testova za HLA tipizaciju kako bi se za potrebe djevojčice oboljele od leukemije, prikupljeni uzorci iz Vinkovaca što prije tipizirali. U spomenutom razdoblju donacijom od milijun kuna pomogla je u opremanju jedne sterilne jedinice na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju matičnih stanica KBC-a Zagreb te je u tekućoj godini Dječjem domu Vrbina Sisak, koji je nastradao u potresu, donirala financijska sredstva za unutarnje uređenje kuhinje i pomoćne prostorije.

Zahvaljujući radu Zaklade i pomoći građana, u Hrvatski registar od početka djelovanja Zaklade Ana Rukavina, upisano je više od 61.500 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te je organizirano više od 440 akcija upisa u Hrvatski registar u više od 150 gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj. Javna Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina je osma po redu među članicama Svjetskog registra po broju pohranjenih doza matičnih stanica krvi iz pupkovine na 10.000 stanovnika. Učinkovitim i kontinuiranim djelovanjem ove humanitarne organizacije, nadu za spas života dosad su dobile 144 osobe, što pokazuje u kolikoj je mjeri Ana - žena borac, kako su ju mnogi nazivali, pomogla hrvatskom zdravstvu i mnogima pružila utjehu u najtežim životnim trenucima, čak i nakon vlastite smrti.

"Za mene predaja nikada nije bila opcija. Često sam u životu i poslu zbog toga dobila po nosu, ali što ću kad drugačije ne znam. Beskrajno volim život i ljude, znam i imam za koga živjeti. Ponekad mi se čini da mi ni 100 godina ne bi bilo dovoljno da učinim sve što je onaj na nebu namijenio za mene", poručila je hrabra Ana tijekom borbe za život. Bitku protiv opake bolesti, nažalost je izgubila, no ni to ju nije spriječilo da ostavi duboki trag zahvaljujući kojem se Lijepa Naša svake godine iznova ujedini na najposebniji mogući način.

Zaklada Ana Rukavina tako će i ovog prosinca, u suradnji s partnerom Novom TV, održati humanitarni koncert i akciju Želim život kojom će se prikupljati sredstva za daljnji rad Zaklade Ana Rukavina. Kao i prošle godine, zbog epidemiološke situacije neće se održati tradicionalni božićni koncert na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, no koncert Želim život emitirat će se na programu Nove TV i online platformama Nove TV u subotu, 18. prosinca od 20:15. Građani će kao i prethodnih godina rad Zaklade moći podržati pozivom na humanitarni broj 060 9000. Cijena poziva iznosit će 5kn (+ PDV), a pozivi građana na humanitarni broj koji je omogućio Hrvatski Telekom, bit će mogući od 1. do 31. prosinca 2021. Donacije će biti moguće i putem KEKS Pay aplikacije Erste banke koja omogućuje svim korisnicima, neovisno u kojoj su banci, brzo, jednostavno i sigurno slanje uplata bez ikakvih naknada.