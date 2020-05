U nekim profesijama je lakše raditi od kuće, u nekim teže. U kreativnim industrijama velika količina usamljenog vremena može značiti veću kreativnost, ali dobro ide i onima koji ne rade u toliko kreativnim područjima. Ovo su savjeti onih kojima karijera napreduje, a već imaju iskustva u radu od kuće.

''U mom poslu nema mana jer sam sama sebi šef'', kaže Ana Zibar, blogerica i influencerica na platformi Ženski svijet.

Pisanje članaka za blog Ženski svijet, objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama Ženski Svijet te snimanje i montiranje videa za YouTube kanal Ženski Svijet dio je Anine svakodnevice. Ukupno se šest godina već bavi ovim poslom. Prve dvije godine za poslodavca, a posljednje četiri sama za sebe.

''Promjena je bila velika i teška, kao i svaki početak, ali uz upornost i trud sve se isplati. Za mene postoje samo prednosti rada od doma, mana nema jer kad si sam svoj šef tada i vrijeme organiziraš onako kako tebi odgovara, a kada radiš duže, nerijetko i do kasnih noćnih sati, nije ti problem jer znaš da radiš za sebe i svoj napredak''.

Anine najveće distrakcije: ''To su kućanske obveze koje imate pa to zna skretati misli, ali kada dođe do tih trenutaka najbolje je maknuti se na neko drugo mjesto kako bi bili fokusirani na ono što trebate u tom trenutku.''

Anin savjet za one koji su se tek susreli s radom od doma: ''Obavezno slušajte svoj unutarnji radni sat i radite onda kada vam najbolje odgovara radti. Meni najviše odgovara noć kada svi spavaju i kada su moje misli fokusirane na jedinu stvar koja mi je tada važna, a to je posao. Tijekom dana misli vam odvlače razne sitnice, a ako ste noćni tip i možete funcionirati u noći tada je nabolje vrijeme za rad jer ćete biti produktivniji u kraćem vremenskom roku. Ako ste ipak jutarnji tip, savjetujem vam da se svakako probudite prije svih i s poslom krenete dok vas nitko u tome neće moći ometati''.

''Ured u stambenom prostoru je idealna stvar ako za to imate mogućnosti jer nema dodatnih troškova'', kaže Kristina Macuka, koja je i urednica, i novinarka, i snimateljica i montažerka poljoprivredne emisije Boje zemlje koja se emitira na lokalnoj televiziji.

Vlasnica obrta koji se bavi proizvodnjom audio vizualnog sadržaja, u ovoj se ulozi nalazi već godinu i pol. Isti posao, ali za drugog poslodavca je radila je dvije i pol godine. Dio posla, snimanje, odrađuje se među ljudima, ali najčešće bez drugih kolega. Većina Kristininog posla je osmišljavanje koncepta polusatne emisije i određenih tema, kontaktiranje sugovornika, zatim snimanje pa ponovni povratak u kućni ured u kojem slijedi pregledavanje materijala, biranje glazbe, pisanje tekstova, montaža priloga. Ni tu posao ne završava jer Boje zemlje, osim na lokalnoj televiziji žive i na webu. Slijedi rezanje priloga, postavljanje na web stranicu, uređivanje sadržaja za Facebook i Instagram stranicu. Iako je obujam posla velik, u ovakvom načinu rada Kristina najviše uživa jer radi ono što voli, a to je u svakom poslu najvažnije.

Kristinine najveće distrakcije: ''Najgore je što ukućani ne shvaćaju da radite, za njih ste doma i možete odraditi sve što treba nekom u bilo kojem trenutku''.

Kristinin savjet za one koji su se tek susreli s radom od doma: ''U početku će biti teško priviknuti se, ali kad shvatite da možete raditi od doma, nenašminkani i u pidžami, nema bolje. Važno je da se izdvojite od svih i imate radni prostor koji je isključivo za to namijenjen. Sve vezano uz posao odrađujete u tom dijelu i tako se stvori navika''.



''Možeš biti kreativniji, opušteniji, a samim time i produktivniji. Možeš čak i plesati ako želiš'', kaže Matea Miljan Rafaj, vlasnica agencije za promidžbu Never Sleep Agency.

Matea je također jedna od onih koja je sama sebi šef, ali to ne umanjuje odgovornost koju ima prema svojim klijentima. Njezin posao obuhvaća široki spektar radnih zadataka – birokracija, izrada planova, komunikacija s klijentima, produkcija foto i video sadržaja te oglašavanje. Tako radi već četiri godine, a prije toga je radila na jednoj lokalnoj televiziji.

Mateine najveće distrakcije: ''To što si doma, ne znači da odmaraš nego da radiš i to mora biti jasno i tvojoj okolini koja ponekad zna predstavljati problem i imati neka očekivanja jer ipak ste vi doma. Vaš doma je sada vaše radno mjesto i dok svi zadaci ne budu ispunjeni valja ga tako doživljavati''.

Matein savjet za one koji su se tek susreli s radom od doma: ''Nemojte se plašiti rada od kuće već to iskoristite kao prednost. Najbolje je pronaći kutak za sebe i zamoliti ukućane da vas ne ometaju do pauze. Napravite plan i raspored i pridržavajte ga se. To što radite od doma ne znači da morate raditi u to vrijeme sve ono što radite kada dodete s posla. Plan je najvažniji. Ako se tako osjećate bolje, sredite se kao da idete na posao iako ga odrađujete od doma. S vremenom ćete vidjeti kako i u koje vrijeme najbolje funkcionirate, kada ste najproduktivniji i kada u sat vremena možete dati puno više nego u tri sata. Preskočite dugo spavanje jer ono uglavnom ne pomaže''.



''Pozivi telefonom ili videopozivi su jako bitni, čak i oni kratki u kojima se samo malo popriča'', kaže dugogodišnja djelatnica u nadzoru i organizaciji kliničkih studija.

U ovoj je profesiji, u Njemačkoj i Austriji već 10 godina, a posljednih četiri godine radi od doma. Ne znači to da nikada ne viđa svoje kolege, ali se većina komunikacija odvija online iz udobnosti doma. Prva promjena koju pamti je nedostatak kontakta s kolegama.

Najveće distrakcije: ''Iako u kućnom uredu imam manje distrakcija negoli u uredu, želja da obavim još neki kućanski posao često mi oduzme vrijeme za posao. Uz dobru organizaciju i ciljeve koje želim u određenom danu postići ipak se sve stigne''.

Savjet za one koji su se tek susreli s radom od doma: ''Iako kućni ured može biti usamljeno mjesto pokušajte raditi s tihom glazbenom podlogom u pozadini. Nemojte zanemariti videopozive s kolegama jer na taj način ipak imate osjećaj da ste s ljudima i da ne propuštate ono što oni odrađuju u uredu ili nekom drugom mjestu''.

''Mogu ujutro opušteno odraditi svoje jutarnje rituale poput vježbanja yoge, šetnje psa i mogu u miru skuhati kavu'', kaže Marie Wasler, vlasnica obrta u području marketinga na društvenim mrežama i prevođenja na njemački.

Iako je sama svoj šef, Marie radi puno poslova. Od prevođenja s engleskog i hrvatskog na njemački sve do kreiranja sadržaja za društvene mreže klijenata. A kada ne radi na laptopu, radi kao yoga učiteljica za trkače trkačkog kluba Adidas runners Zagreb i za zaposlenike jedne digitalne agencije. Osamostalila se prije godinu dana.

Mariine najveće distrakcije: ''Svakako društvene mreže, grupni razgovori na WhatsAppu i moje životinje - imam 3 mačke i jednog psa pa često zovu ili na igru ili žicaju maženje, a teško ih je odbiti''.

Mariien savjet za one koji su se tek susreli s radom od doma: ''Najbitnije je odrediti si neki ritam i držati se toga. Preporučila bih dizanje svako jutro u isto vrijeme i da si odredite vrijeme za posao. Nekima je bitno da su dostupni u nekom određenom razdoblju pa ovako i onako nemaju izbor, ali za sve one kojima to nije toliko bitno, određivanje vremenskog prozora za rad može biti od velike pomoći. Kod pada koncentracije i pomaže mi kratka šetnja po kvartu od 5 do 10 minuta. Također, preporučila bi izradu to-do liste. Volim osjećaj kada točno znam što me čeka kroz cijeli tjedan i do kada odrađeni zadatak moram napraviti. Naravno, tu list treba svako malo ažurirati i prilagoditi, ali svakako daje lijepi pregled o svim aktivnostima i pomaže u određivanju prioriteta''.

