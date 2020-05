Pred poduzetnicima je teško razdoblje, neizvjesnost i mnogo nepoznanica u vezi mjera koje će morati poštivati tijekom ponovnog otvaranja i rada s potrošačima. Hrvatska gospodarska komora traži da epidemiološke mjere koje će morati poštovati ne budu komplicirane te da ne zahtjevaju golema financijska sredstva pogođenih poduzetnika.

Otvaranje gospodarstva trenutak je koji čeka cijela Hrvatska, međutim, poduzetnici se susreću s mnogim pitanjima na koje još nemaju odgovor. Jedno od glavnih pitanja je isplatili se uopće vraćanje na staro s mjerama koje se moraju poštivati u 'novom normalnom' vremenu.

Kada je svijet i Hrvatsku zadesila pandemija koronavirusa, mjere za spas domaćeg gospodarstva donijele su se u kratkom roku.

U prvom setu mjera, 3250 kuna neto za zaposlenike zaposlene u tvrtkama pogođenim koronavirusom, pa zatim, u drugom setu mjera, 4000 kuna neto i oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza. Za zadržavanje likvidnosti privatnog sektora i radnih mjesta zalagala se i Hrvatska gospodarska komora (HGK).

''Uvaženi su i zahtjevi naših Udruženja putničkih agencija (suspenzija prava povrata od 14 na 180 dana i izdavanje vaučera), računovođa (odgoda roka predaje financijskih izvještaja) i cestovnog teretnog prijevoza, za koje su mnogi zahtjevi uvaženi već i prije drugoga kruga mjera'', kaže Luka Burilović, predsjednik HGK.

U najtežem razdoblju, koje je sada, svi se nadaju, iza nas, neki su ipak pronašli načine kako očuvati poslovanje i nastaviti s radom. Primjer tvrtke koja je preorijentirala proizvodnju na asortiman za kojim je porasla potražnja u krizi je AD Plastik koji je počeo proizvoditi zaštitne vizire za zdravstvo, Sladorana Županja se vratila proizvodnji alkohola za dezinfekciju, na stotine manjih tvrtki i obrta se okrenulo izradi zaštitnih maski i opreme.

''Velika većina se snažnije orijentirala na online prodaju i dostavu kako bi ublažila udar krize. Uglavnom, gospodarstvo se prilagođava i snalazi kako zna i umije. Pokazali smo se dosta fleksibilnima i to je ono što raduje u ovoj situaciji'', ističe Burilović.

Online prodaja i dostava je zaživjela i u sektoru za koji to prije koronakrize gotovo ne bismo mogli ni zamisliti. I to onom poljoprivrednom. OPG-ovi i poljoprivredne tvrtke iz cijele Hrvatske organizirali su se i najčešće putem Facebook grupa uspjeli doći do svojih starih, ali i novih kupaca. Veliki broj potrošača dobro se potrudio kako bi na online platformama stupio u kontakt sa svojim prodavačima s kvartovske tržnice. I u tome su uspjeli. Zanimljivo je promatrati kako se neke promjene na bolje mogu dogoditi preko noći i kako mogu polučiti zanimljive rezultate.

Iz komentara u različim grupama bilo je vidljivo kako je ovakav način poslovanja dobrodošao i onima koji su voće i povrće do tog trenutka kupovali u supermarketima i bilo bi dobro kada bi se trend kupovanja domaćeg nastavio. Tako su se novi kupci raspitivali i o vjerodostojnosti prodavača, odnosno tražili su potvrdu da je riječ o registriranim proizvođačima i nabavljačima. U tome je pomogao i Katalog hrvatskih proizvoda čiju evidenciju već nekoliko godina vodi HGK i koji ima za cilj povezivanje potrošača s kvalitetnim hrvatskim proizvodima. Iz ove situacije, koja je srećom trajala kratko, jasno je kako veliki broj hrvatskih poduzetnika zna i može, i u znatno otežanim uvijetima, svojim radom doprijeti do krajnih korisnika i nastaviti svoje poslovanje. Mogu li tako hrvatski poduzetnici uspjevati i na inozemnom tržištu?

Izvoz za vrijeme i nakon koronkrize



Tvrtka Vuplast je u vrijeme koronakrize izvezla na desetke tisuća svojih vreća za pranje kontaminirane odjeće. HGK ih je povezao s potencijalnim poslovnim partnerima za tržišta za koja su inicijalno bili zainteresirani pa putem partnerskih institucija tražili izravan kontakt s potencijalnim korisnicima (bolnice, starački domovi, zdravstvene ustanove) i informirali ih o inovativnom proizvodu. U slučaju tvrtke Končar – Energetski transformatori HGK je riješio papirologiju koja im je stopirala izvoz u Irak.

''Pomagali smo Labudu, Saponiji, Čateksu, Naftalini, HEP-u, Altpro-u, Belabitu… stotinama malih i manje poznatih tvrtki koje su nam sve jednako važne za jačanje izvoza. Izlazak na strana tržišta je jako zahtjevan i traži mnogo pripreme terena prije nego što se konkretna posao realizira. Treba istražiti tržišta i vidjeti postoji li potražnja za onim što proizvodite, onda treba ispitati uvjete rada i propise u državama u koje namjeravati izvoziti, zatim morate pronaći adekvatne partnere preko kojih ćete plasirati svoj asortiman…

Sve je to vrlo zahtjevno i jako opterećuje tvrtke koje se i dalje moraju baviti svojim svakodnevnim poslovanjem. Zato HGK nastoji maksimalno olakšati te procese kroz svoje službe i predstavništva u inozemstvu. Vodimo tvrtke i na sajmove gdje mogu iz prve ruke prezentirati svoju ponudu i upoznati potencijalne suradnike, kroz poslovne forume im predstavljamo specifičnosti nekih tržišta i potičemo uspostavljanje konkretnih odnosa. Jačanje hrvatskog izvoza je jedan od temeljnih postulata našeg rada i na tome ćemo nastaviti neumorno raditi i kad se granice otvore nakon koronavirusa'', poručili su iz HGK.

Što slijedi hrvatskom gospodarstvu?

Sigurno je kako će ova kriza ostaviti negativan utjecaj, no u kojoj točno mjeri, teško je procijeniti. Svjetska banka i MFF predviđaju pad BDP-a od 7 do 10 posto, a s tim se brojkama slaže i ministar finacija. Predsjednik HGK ipak je optimističan.

''Oporavak će sigurno biti težak i dugotrajan jer moramo i dalje biti jako oprezni po pitanju zdravstvene slike. Vrlo lako možemo izgubiti sve dobro što smo napravili po pitanju zaštite građana ako prerano relaksiramo mjere. Dug je put pred nama, ali nadam se da smo izvukli pouke iz prošle krize i da oporavak neće trajati osam godina već mnogo, mnogo kraće''.

Važno je ići korak po korak. Sada je pred hrvatskim poduzetnicima golemi zadatak – uskladiti poslovanje s ekonomskim ciljevima i epidemiološkim mjerama. Hrvatska gospodarska komora šalje jasnu poruku: ''Izbjeći komplicirane mjere koje zahtjevaju značajna financijska sredstva jer tvrtkama promet stagnira i nemaju kapitala za takve zahvate. Isto tako, pravila prema kojima će tvrtke morati raditi moraju biti jasno i nedvosmisleno propisana kako opet ne bi bilo problema s Državnim inspektoratom ''

„Prvi val smo preživjeli uz udar na gospodarstvo, no lekciju smo nadam se naučili. Na svima nama je pripremati se za funkcioniranje i poslovanje i u ovakvim ili sličnim uvjetima. Moramo postat još žilaviji, otporniji, a to možemo samo ako radimo zajedno i potičemo najbolje i najuspješnije kroz zakonodavstvo i stvaranje poslovnog okruženja. Na prvoj crti u zdravstvenom smislu su svakako zdravstveni djelatnici, policajci, vatrogasci, nastavnici, no u ovoj gospodarskoj bitci to su poduzetnici. Ta će bitka trajati, a mi moramo biti njihova logistika. zaključio je Burilović.