Dopušteni promili alkohola u krvi za vozače – što trebate znati prije nego sjednete za volan

Alkohol je praktički nezaobilan dio proslava, izlazaka i druženja, ali nerijetko zbog nesavjesnog ponašanja vozača bude uzrok prometnim nesrećama s oštećenjem vozila, ali i s posljedicama po zdravlje i život. Koliko god alkohol bio (u malim količinama) pomagalo u opuštanju atmosfere, njegove negativne posljedice mogu imati dalekosežno djelovanje. Kada se radi o vožnji pod utjecajem, opijenost može umanjiti sposobnost donošenja ispravnih odluka, usporiti reakcije i oslabiti koncentraciju, što povećava rizik u prometu.

Kako biste bolje razumjeli kako alkohol utječe na vaše vozačke sposobnosti i zašto ne biste sami trebali procjenjivati kada je sigurno ponovno sjesti za volan, Osiguraj.me vam donosi ključne informacije o dopuštenim razinama alkohola u krvi, kaznama za vožnju pod utjecajem alkohola, vremenu potrebnom za njegovu razgradnju te učincima različitih razina alkohola na tijelo i um. Ove informacije trebale bi vas potaknuti na odgovorno ponašanje na cesti, jer i najmanji promil može biti presudan.

Dopuštena razina alkohola u krvi za vozače

U Hrvatskoj je alkohol uzrok 23% teških prometnih nesreća, dok je brzina prisutna u 39% takvih slučajeva. Alkohol smanjuje motoričke sposobnosti, koordinaciju i sposobnost procjene, što povećava rizik nesreća. Statistika kaže da su petak i subota navečer (između 22:00 i 02:00 sata) razdoblje s povećanim brojem prometnih nesreća, najčešće uzrokovanih vožnjom pod utjecajem alkohola. Ukoliko želite pokušati izračunati jeste li u stanju proći alkotest, dopuštena koncentracija alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg, što približno odgovara:

● 2 dcl vina,

● 0,5 litara piva,

● 0,03 litara žestokog pića.

Međutim, mladi i profesionalni vozači podliježu nultoj toleranciji na alkohol. Pod tim se misli na sve vozače mlađe od 24 godine s manje od 3 godine iskustva.

Kazne za vožnju pod utjecajem alkohola

Kazne za vožnju pod utjecajem alkohola u Hrvatskoj ovise o količini alkohola u krvi i mogu uključivati novčane kazne, zabranu vožnje te u težim slučajevima i zatvorsku kaznu.

Kazne prema razini alkohola u krvi:

- 0,5 – 1,0 promila → 400 - 700 eura + moguće oduzimanje vozačke dozvole do 3 mjeseca.

- 1,0 – 1,5 promila → 700 - 2.000 eura + zabrana vožnje od 3 do 6 mjeseci

- Više od 1,5 promila → 1.300 - 2.700 eura + moguće oduzimanje vozačke dozvole na 6 do 12 mjeseci + zatvorska kazna do 60 dana.

- Odbijanje alkotesta → 1.300 - 2.700 eura + zabrana vožnje do 12 mjeseci + mogućnost zatvorske kazne.

Osim novčanih kazni, važno je znati da osiguranje ne pokriva štetu nastalu u prometnim nesrećama ako ste vozili pod utjecajem alkohola iznad zakonski dopuštene razine!

Ako imate Kasko policu, dobro pročitajte sitna slova jer samo neke osiguravajuće kuće isplaćuju naknadu štete čak i kad je razina alkohola ispod 0.5 promila. Dok neke osiguravajuće kuće imaju nultu toleranciju na alkohol, kod nekih osiguranja je moguća nadoplata za odštetu Kasko police pod utjecajem alkohola do 0.99 promila.

Vrijeme potrebno za eliminaciju alkohola iz organizma

Alkohol se razgrađuje sporije nego što mnogi misle, a metode poput kave, hladnog tuša ili vježbanja ne ubrzavaju taj proces. Brzina razgradnje ovisi o metabolizmu, tjelesnoj težini i količini unesene hrane. U prosjeku, tijelo eliminira alkohol ovim tempom:

● 1-2 sata za jedno pivo (0,5 l) ili 2 dcl vina

● 3-4 sata za dva pića

● 5-6 sati za tri pića

Utjecaj alkohola na vozača

Različite razine alkohola u krvi imaju specifične posljedice koje su sve vidljivije sa svakom čašom viška, da nabrojimo samo neke:

● 0,2-0,3 promila: Blaga euforija, smanjenje inhibicija.

● 0,4-0,6 promila: Osjećaj opuštenosti, smanjena sposobnost prosudbe.

● 0,7-0,9 promila: Poteškoće s ravnotežom i koordinacijom.

● 1,0-1,5 promila: Ozbiljni problemi s motorikom, zamagljen vid.

● 2,0 promila i više: Dezorijentacija, rizik nesvjestice i kome.

Ako ove iste promile primijenimo na vozače, možete očekivati da ćete doživjeti smanjenje koncentracije, usporene reakcije, lošu procjenu udaljenosti i brzine, smetnje u vidu i u koordinaciji, kao i povećanu sklonost rizicima. Kombinacija ovih simptoma može imati fatalan ishod za vas i ostale nedužne sudionike u prometu.

Imajte na umu da će svaka prometna nesreća s tjelesnim ozljedama ili fatalnim posljedicama, ostaviti neizbrisiv trag na vašem životu i životu vaših bližnjih, te će uključivati i zatvorsku kaznu.

Kako spriječiti vožnju pod utjecajem alkohola?

Planirajte unaprijed – koristite taksi, javni prijevoz ili dogovorite vozača koji neće konzumirati alkohol. Ako netko tko je pio inzistira na vožnji, pokušajte ga odvratiti od tog nauma razgovorom ili mu ponudite alternativni prijevoz. Ako vas i dalje nagovara da se vozite s njim, odbijte! Budite savjesni i odgovorni – sigurnost na cesti ovisi o svima nama