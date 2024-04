Dani komunikacija: Uspjeh, neuspjeh, kreativnost i uspješni kreativni procesi

Da su kreativnost, sunce i more nenadmašna kombinacija, dobro znaju Dani komunikacija, koji će svoja festivalska vrata kreativcima, digitalcima, komunikatorima, dizajnerima i svim zaljubljenicima u kreativnost i tržišne komunikacije otvoriti od 11. do 14. travnja u rovinjskom hotelu Lone. Objavljen je službeni raspored festivala, iz kojeg saznajemo kako će se sudionici moći uključiti u cijeli niz zanimljivih razgovora o temama od značaja za kreativnu industriju, što festival čini posebnom prilikom za razvoj kreativnih potencijala – ali i razgovor o njima na nizu programskih sadržaja tijekom tri dana i u čak četiri dvorane, koji će kreativnost staviti u fokus od jutra do mraka. U nastavku izdvajamo samo neke od njih.

The folder of shame: Celebrating our regrettable campaigns!

Ponekada kampanje ostvare željene tržišne rezultate, ali njihovi kreatori u konačnici ipak nemaju osjećaj potpunog zadovoljstva. Dani komunikacija nakratko će prijeći na tamnu stranu i s ciljem dijeljenja dragocjenih iskustava uz pomoć Hrvatskoga društva nezavisnih profesionalaca istaknuti aspekte kreativnoga procesa koji se često gura pod tepih. The Folder of Shame: Celebrating Our Regrettable Campaigns! moderirat će Karla Andrić (Integrated Strategist, HDNP & HAIKU communications), a Jelena Babić (kreativna strateginja, Jelen&Jelen), Domagoj Davidović (kreativni strateg, Minus Minus Agency; član IAB-a Croatia) i Krešimir Končić (vlasnik Neuralaba; član IAB-a Croatia) prisjetit će se svojih ne sasvim uspješnih kampanja i podijeliti zanimljive lekcije koje su naučili iz njih.

Working with an agency 101

Postoje li pravila kreativnosti u komunikacijskoj industriji? Unatoč tome što se često smatra beskonačnom i subjektivnom, kreativnost u oglašavanju ipak ima načela i smjernice koje mogu pomoći učinkovito je usmjeravati prema ciljanoj publici. U razgovoru Working With an Agency 101 Luka Duboković (CEO, BBDO Zagreb; član HURA-e i IAB-a Croatia) sa sudionicima će podijeliti ultimativnih 20 savjeta za kreiranje uspješnih marketinških kampanja – a teoriju će potvrditi praksom potkrijepivši je nizom najboljih i najgorih kreativnih primjera.

Packing 360°

Trend okrenut oblikovanju sve kvalitetnijem i domišljatijem dizajnu ambalaže, posebno u sektoru hrane i pića u posljednjih se nekoliko godina pretvorio u pravi dizajnerski pokret. Može li se matematički dokazati da vrhunski dizajn ili redizajn utječe na povećanu potražnju i na koji način dizajnersko razmišljanje pomaže klijentu u širem kontekstu? Kako takav pristup dizajnu može pomoći drugim vrstama proizvoda da se pozicioniraju na tržištu i policama? Upravo su oko ove teme HDD i HURA okupili izvanrednu grupu dizajnera i kreativaca – Svena Sorića (predsjednika Hrvatskog dizajnerskog društva), Izvorku Jurić (kreativna i art direktorica, DIG Studio), Seana Poropata (suosnivač i kreativni direktor, Studio Sonda; član HURA-e i IAB Hrvatske) i Anselma Tumpića (kreativni direktor i suosnivač, Studio Tumpić/Prenc, član HURA-e i IAB-a Croatia) – da nam ispričaju predivnu priču o evoluciji pakiranja proizvoda na panelu Packaging 360°.

Podsjetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svjetskih lidera iz područja kreativnosti, dizajna, neuroznanosti u ekonomiji, bihevioralne psihologije, komunikacija i futurista koji će stati na glavnu dvoranu tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futuristica i stručnjakinja svjetskoga glasa koja znanošću dekonstruira stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna; neuroznanstvenik svjetskoga glasa i predvodnik nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne Alex Partridge powered by Konzum; najveći prankster današnjice u još jednoj proslavljenoj ulozi Oobah Butler; brend-strateg svjetske reputacije koji stvara jedinstvena iskustva brendova, predvodeći ih do njihovih poslovnih ciljeva Brian Collins; proslavljeni umjetnik, dizajner, ilustrator, muralist i autor koji je dizajnirao i naslovnice Timea Timothy Goodman; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinška stručnjakinja specijalizirana za rast brendova te autorica bestsellera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O Danima komunikacija:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O organizatorima:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.