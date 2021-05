Zoran Mamić se nije pojavio u Remetincu gdje se trebao prijaviti na izdržavanje kazne, zbog čega je izdan Europski uhidbenih nalog.

Sutkinji izvršenja dtigla je i službena potvrda iz zatvora u Remetincu da se Zoran Mamić nije tamo pojavio. Neslužbeno doznajemo da u ovim trenucima sud izdaje Europski uhidbeni nalog i šalje nalog policiji za raspisivanjem domaće i strane tjeralice.

Zoran Mamić se na izdržavanje zatvorske kazne trebao prijaviti do ponoći, no to nije učinio. Mamić je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Nakon što se raspiše tjelarica, Bosna i Hercegovina će provesti službenu proceduru.

Damir Vrbanović, koji je također osuđen u postupku protiv Mamića, danas se pojavio na Županijskom sudu, a sutkinja izvšenja mu je naložila da se na izdržavanje kazne mora javiti u roku od 15 dana.