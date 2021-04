Daleko od ruke hrvatskog pravosuđa, u BiH braća Mamić prate što će sudovi poduzeti u njihovom slučaju. Dok se troše resursi na sve te postupke, oni koriste blagodat dvojnog državljanstva. U utorak je premijer Andrej Plenković bio suradljiviji. I dalje smatra da su sudovi trebali oduzeti Mamiću putovnicu, no spominje i mogućnost promjene zakona.

Zoran Mamić zatvor u Hrvatskoj vidjeti neće. Odlazak u BiH, tvrdi premijer, trebao je spriječiti Županijski sud u Osijeku.

Točnije, na zahtjev državnog odvjetništva izreći mjeru opreza. Ne odbacuje mogućnost izmjene Zakona o kaznenom postupku.

"Ukoliko naše pravosuđe, tu sad mislim na sudove, mislim na DORH, smatraju na bilo koji način ta mogućnost koja im je na raspolaganju u zakonu, da im nije dovoljno jasna, da ju treba dodatno doraditi mislim da to treba signalizirati", kazao je Plenković.

Oporba podržava izmjene zakona

Slučaj Mamić i više je nego signal da očito treba mijenjati pravila. Zastupnica Možemo! u Saboru Sandra Benčić podržava izmjene zakona, ali i tada upozorava na moguće probleme.

"Ja ne mogu tvrditi da je postojala, ali ako postoji namjera sudaca da omoguće onome tko je osuđen ili bijeg ili izbjegavanje kazne zatvora tada vi tu kao zakonodavac jako toga malo možete. Pogledajmo slučaj Horvatinčić - on još uvijek nije u zatvoru", objasnila je Benčić.

"Ako ovo nije uzbuna da čitav pravosudni i policijski sustav koji bi se trebao boriti s organiziranim kriminalitetom treba potporu i reorganizaciju, onda ne znam što bi se trebalo dogoditi. Da netko dođe s ključevima pred Lepoglavu, otključa sve zatvorenike da izađu, možda bi tada netko shvatio", smatra predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Zvono za uzbunu trebalo se upaliti kada je Zoran Mamić prvi puta napustio Hrvatsku.

"Mogla mu se oduzeti putovnica, takva je trebala biti sudska odluka no to nije učinjeno. Zašto nije? To treba pitati prvenstveno one koji su odgovorni", rekao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Izjava pomoćnice ministra pravosuđa

A kad pitate pomoćnicu ministra pravosuđa Vedranu Šimundžu Nikolić hoće li se zakonski regulirati da i oni sa zatvorskom kaznom manjom od pet godina ne smiju napuštati zemlju - ona odgovara: "Neće Vlada niti će Ministarstvo pravosuđa zbog jednog slučaja i možda procjene koja nije bila objektivno vrednovana od strane suda mijenjati zakon".

Očito je zaboravila na Ivu Sanadera, Ivicu Todorića, Branimira Glavaša, Miroslava Kutlu, Dragu Tadića, Jozu Ćurkovića, Ognjena Šimića pa u konačnici i Zdravka Mamića. Da ne nabrajamo dalje. Većina je pobjegla upravo u BiH. A to im omogućuje sporazum između dvije države.

"Možemo mi mijenjati i sporazum, ali mene više zanima sama praksa za koju moram reći da nema nikakve veze s Vladom", rekao je Plenković.

Ono što ima veze s Vladom je izmjena Kaznenog zakona. Kako pravomoćno osuđeni ne bi bježali. Ali za to treba politička volja.

"Pa dajte pitajte bilo koga drugog tko nema novaca i takvog društvenog utjecaja da li je izbjegao izdržavanje kazne zakona. Pa ljude ovrše zbog pet kuna. Blokiraju vam račun mjesecima", rekla je Sandra Benčić.

A kada se suci pitaju zašto većina građana ne vjeruje u pravosuđe? Odgovor je - zbog ovakvih slučajeva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr