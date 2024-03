Franjo je svoju slijepu suprugu 25 puta ubo nožem: "Ubio sam je i njezinoj majci poslao poruku"

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici započelo je suđenje Franji Juriću (29) koji je u noći na 19. lipnja prošle godine u zajedničkom stanu u Zaprešiću ubio svoju slijepu suprugu Angelu (30). Monstruozan zločin Jurić je počinio kuhinjskim nožem, a tijekom napada joj je rukom začepio nos i usta te jojs tezao vrat.

"Kriv sam. S nevjericom sam gledao kako se ona sprema da ide s njim na kavu. Pitao sam je zašto i kako može. Na to mi ništa nije odgovorila nego se samo spremala. Potpuno mi se zamračilo zbog te njezine izdaje. Povrijedila me. I onda sam učinio užasno djelo. Sjećam se jednog uboda i da sam je davio. Kad sam vidio što sam napravio, rasplakao sam se, drhtao sam i tresao se. Njezinoj majci sam nakon toga poslao poruku na mobitel kao i svojoj sestri kojoj sam napisao da je volim i da pazi na sebe. Odlučio sam se ubiti. Sebi sam ruke isjekao nožem pa sam se onesvijestio, a kad sam opet došao svijesti izrezao sam si vrat", rekao je u svoju obranu i kroz suze, Franjo Jurić, koji je supruzi presudio s 25 poteza kuhinjskim nožem od kojih su 15 bile ubodne, šest rezne te četiri ubodno rezne rane.

Kako javlja Jutarnji list, slabovidni Jurić koji se kreće uz pomoć bijelog štapa rekao je da je zločinu prethodilo 15 mjeseci suprugine nevjere. Prvo se prisjetio njihova poznanstva i ljubavi iz srednjoškolskih dana, a nakon što se zaposlio, obnovili su kontakt i vezu te stupili u brak, u kojem su proveli šest godina. U kolovzu je, kaže, saznao da je imala aferu.

"Jer mi je taj dečko poslao njihove zajedničke fotografije na mobitel. Pitao sam ju: 'Jel ovo istina?' Rasplakala se i rekla da je. Pitao sam ju što ćemo sada, na što mi je rekla da ćemo probati ispočetka okrenuti novu stranicu. Rasplakali smo se oboje i nikome ništa nismo rekli jer smo to htjeli sami riješiti. Vrijeme je odmicalo i bilo nam je sve gore zajedno jer ona je sve češće izbivala i lagala mi je da je kod prijateljice. Taj gospodin s kojim je imala aferu je na kraju mojim i njezinim roditeljima poslao njihove zajedničke slike", prisjetio se Jurić u sudnici navodeći da su njegovi roditelji burno reagirali i predlagali razvod, dok su im njezini pokušavali pomoći da prebrode krizu.

Franjo Jurić koji je ubio slijepu suprugu Foto: Damir Krajac/Cropix

Kasnije su se, tvrdi, zaredali novi momenti nevjere, pa su u jednom trenutku odlučili otići u Međugorje jer je ona tako htjela, dok su odlazak u bračno savjetovalište zakazali za srpanj 2023., a do kojeg nije došlo.

"17. lipnja dogovorili smo preko posrednika da ćemo sutradan otići na Glavni kolodvor. Tamo je njezinu odjeću i papire trebao donijeti njezin ljubavnik kod kojega ih je bila ostavila. Našli smo se s njim u kafiću Palma. Prvi put sam ga tada susreo. On mi je u WC-u rekao da on nju i dalje voli i da želi s njom biti. Zaprijetio mi je pritom da to ne kažem njezinoj mami koja ga je prijavila policiji radi onih slika", otkrio je dalje Jurić navodeći da mu je odgovorio da mu je Angela rekla da je odabrala njega.

Tad mu je ženin ljubavnik ostavio ključeve na stolu. Bili su to ključevi njegove kuće u koju je htio da ona opet dođe i ako hoće da si sama uzme stvari jer da im ih nije donio na susret. Po povratku u Zaprešić, Juriću je bilo sve teže nositi se sa situacijom i ženinim odlukama jer mu je tad rekla da bi s ljubavnikom "ona ipak nasamo na kavu i to još istu večer".

Franjo Jurić koji je ubio slijepu suprugu Foto: Damir Krajac/Cropix

"Pitao sam ju zašto i podsjetio ju da je prijetio mojim i njezinim roditeljima i slao im slike. Rekao sam joj i da ne vjerujem da želi s njim ići samo na kavu... pa me nazvala majmunom i glupanom. Zamračilo mi se. I jedino sljedeće čega se sjećam je sirena Hitne pomoći i buđenje na intenzivnoj. Jako mi je žao što se to dogodilo. Povrijedio sam mnogo ljudi, njezine roditelje... Kažu da vrijeme liječi sve, ali ožiljci i praznina će me zauvijek podsjećati na užasan događaj", zaključio je Jurić u svojoj obrani.

Otac pokojne žene jedva se uspijevao kontrolirati u sudnici pa je u jednom trenutku dobio riječ.

"Franjo je planirao ubojstvo. Zvao je moju kćer i prijetio da će joj se nešto dogoditi. Obišao sam sva ratišta i invalide se nikada nigdje nije diralo. Tako je trebao i Franjo. Trebao je pustiti moju kćer da ide kud hoće. Kćer mi je govorila da ju po tri mjeseca nije doživljavao i da joj nije dao nikuda da ide. On ne smije biti na slobodi jer ubit će još..." zavapio je otac ubijene Angele, piše Jutarnji.

Tijekom istrage ispitano je desetak svjedoka među kojima su roditelji osumnjičenog i ubijene, a na suđenju je otkriveno i da je djelatnica Hitne osumnjičenog po dolasku na intervenciju u stanu proglasila mrtvim, da bi mrtvozornik nakon nekog vremena kad je pristigao u stan užasa rekao da je osumnjičeni živ.