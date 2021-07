Nakon što je sudac istrage u utorak ispitao uhićenog 52-godišnjeg vozača kosovskog autobusa koji se, podsjetimo, u nedjelju rano ujutro prevrnuo na A3 kod Slavonskog Broda, vozač je predan u zatvor u Požegi.

Naime, sudac istrage odredio mu je mjesec dana istražnog zatvora.

Također, iz PU brodsko-posavske izvijestili su i kako je za svih deset poginulih putnika iz autobusa utvrđen identitet.

Teška nesreća dogodila se protekle nedjelje nešto poslije 6 sati. Od 62 putnika u kosovskom autobusu deset ih je smrtno stradalo, a njih više od 40 je ozlijeđeno, od čega 14 ima teže ozljede. Ozlijeđeni su primljeni u brodsku bolnicu, dok jedan teško ozlijeđeni putnik prebačen u Kliniku za traumatologiju u Zagrebu. Neozlijeđeni putnici smješteni su pansion kod Slavonskog Broda, gdje su ih posjetili premijer Plenković i kosovski kolega Kurti.

Igor Cišper, odvjetnik osumnjičenog vozača, u utorak je kazao da je razgovarao s branjenikom i naglasio kako on nikad nikome nije rekao da je zaspao za volanom.

"Njemu je žao što se sve to dogodilo. Dalje ćemo sve vidjeti. Koliko ja imam informaciju od njega, on nikad nikome nije rekao da je zaspao'', kazao je i dodao da mu je vozač otkrio što se dogodilo, no o tome ne može govoriti. Vozača će braniti on i Ljubo Pavasović Visković.