USKOK osnovano sumnja da je zaposlenik i ovlaštena osoba Kaznionice u Lepoglavi koristeći se položajem službene osobe od veljače 2021. do siječnja 2022., u Zagrebu i Lepoglavi, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i sukladno prethodnom dogovoru s još dvije osobe nedozvoljeno unosio predmete u prostorije Kaznionice i predavao ih okrivljenicima.



Činio je to iako je znao da je unos takvih predmeta u Kaznionicu zabranjen i da ih zatvorenici ne smiju posjedovati, a s dogovorom je bila upoznata i majka jednoga od zatvorenika, koja je također među okrivljenima, kako je priopćio USKOK kao ni inače ne navodeći o kome je riječ.



Međutim, mediji su neslužbeno doznali da je Amiru Mafalaniju, osuđenome zbog sudjelovanja u pripremi ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, majka Branka u zatvor slala porniće i video spotove Cece Ražnatović te niz najnovijih filmova i serija. Činila je to preko dvojice osuđenih ubojica: Dražena Dorčeca, osuđenoga na 40 godina zatvora zbog dvostrukoga ubojstva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006. godine te serijskoga ubojice Dragana Junga također osuđenoga na 40 godina zatvora, piše Jutarnji list.



Taj dnevni list također navodi da je Armendu Musliuu osuđenome na 30 godina zatvora zbog otmice i ubojstva Juraja Bajde, sina direktora slovenske naftne kompanije Petrol, na traženje nepoznatih osoba u zatvor poslala mobitel sa SIM karticom te steroide, kao sredstva za smirenje.



Prenosimo priopćenje USKOK-a u kojem su istražitelji opisali što se i kako događalo.

"USKOK je, na temelju kaznene prijave PU varaždinske i u suradnji s Kaznionicom u Lepoglavi, donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1966., 1971., 1982., 1978., 1956.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od veljače 2021. do siječnja 2022., u Zagrebu i Lepoglavi, kao zaposlenik i ovlaštena osoba Kaznionice u Lepoglavi, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i sukladno prethodnom dogovoru s III. i IV. okr. o unošenju nedozvoljenih predmeta u prostorije Kaznionice za određenu novčanu nagradu, nedozvoljeno unosio predmete u prostorije Kaznionice i predavao ih okrivljenicima iako je znao da je unos takvih predmeta unutar prostorija Kaznionice te njihovo posjedovanje od strane zatvorenika zabranjeno, s kojim dogovorom je V. okr. bila upoznat.

Tako je I. okr., od neutvrđene osobe koju je odredio IV. okr., preuzeo mobitel sa dvije SIM kartice te dva papirnata fascikla u kojima su se nalazile kapsule anaboličnog steroida te tvari za smirenje, dok je od V. okr. preuzimao više preporučenih poštanskih pošiljki u kojima su se nalazili optički mediji s nelegalno snimljenim sadržajem, a koje je za potrebe III. okr., pripremala V. okr. i slala ih putem Hrvatske pošte. Nakon njihovog preuzimanja, I. okr. je koristeći se položajem službene osobe nedozvoljeno unosio predmete u prostorije Kaznionice i predavao ih okrivljenicima.

Osim toga, u razdoblju od kolovoza do prosinca 2021. u Lepoglavi, II. okr., kao zaposlenik i ovlaštena službena osoba Kaznionice u Lepoglavi, s ciljem da pogoduje III. okr., a potencijalno i drugim zatvorenicima, sukladno prethodnom dogovoru s III. okr. o unošenju nedozvoljenih predmeta u prostorije Kaznionice, s kojim je bila upoznata i V. okr., dostavljao dvojici zatvorenika neotvorene pismovne pošiljke koje su oni predavali III. okr., iako je znao da je unos takvih predmeta unutar prostorija Kaznionice i njihovo posjedovanje od strane zatvorenika zabranjeno.



Nakon što je u prostorijama Kaznionice preuzimao preporučene poštanske pošiljke u kojima su se nalazili DVD mediji s nelegalno snimljenim sadržajem, koje je na ime zatvorenika pripremala i putem Hrvatske pošte slala V. okr., I. okr. nije otvarao pošiljke i dostavljao ih u Odjel osiguranja radi pregleda, već ih je koristeći se položajem službene osobe, neotvorene dostavljao zatvorenicima koji su ih potom predavali III. okr.

USKOK je Županijskom sudu u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika. Dvojica okrivljenika ranije su lišena slobode u drugim predmetima", stoji u priopćenju USKOK-a.