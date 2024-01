Upucao kriminalca, bacio ga na smetlište i pustio da umre. Sud mu prihvatio žalbu: "To nije bilo okrutno"

Visoki kazneni sud prihvatio je žalbu Dragomira Petrovića zvanog Buvel na presudu kojom je osuđen na 32 godine zatvora zbog teškog ubojstva Petra Vuknića.

Podsjetimo, Petrović je 3. veljače 2022. ustrijelio Vuknića tijekom vožnje u automobilu nakon što su se našli pred splitskim hotelom. Još živog bacio ga je na smetlište na Kozjaku.

Branio se samoobranom, tvrdeći da ga je Vuknić, inače član splitske zločinačke organizacije, htio ustrijeliti. Petrović je od njega želio doznati tko je zapalio Golf njegove žene u garaži na Pujankama.

Visoki kazneni sud drži da je Petrović u pravu kada se tvrdi da je zaključak splitskog suda kako je Vuknića ubio na okrutan način za sada neprihvatljiv i pogrešan, piše Dalmatinski portal.

Sud u Splitu utvrdio je da je Vuknić trpio strah i bolove jakog intenziteta 15 do 20 minuta nakon što je dobio metak u trbuh. Poslije je došlo do razvoja šoka i gubitka svijesti. Sam proces umiranja trajao je do jedan sat, a Petrović je bio svjestan da je Vuknić još uvijek živ. U takvom stanju ga je odveo na zabačeno mjesto i bez ikakve empatije vukao po zemlji i ostavio na smetlištu.

Splitski sud je zaključio da je opisanim ponašanjem Petrović prouzročio žrtvi bolove, muku i patnju koji po intenzitetu i trajanju premašuju bolove, muku i patnju redovito povezane s usmrćenjem druge osobe.

'Međutim, iz takvog obrazloženja proizlazi da je sud cijenio i postupanje optuženika nakon što je žrtva izgubila svijest. Po prirodi stvari, žrtva mora biti svjesna jer samo ako je pri svijesti možemo govoriti o tome da trpi muke, patnje ili bolove. Ponašanje optuženika nakon počinjenja djela i njegovo postupanje sa žrtvom bez svijesti nije odlučno jer se objektivne i subjektivne sastavnice okrutnosti prosuđuju prema ponašanju optuženika dok je žrtva bila pri svijesti. Zato postupanje optuženika nakon počinjenja djela može biti okolnost važna za izbor vrste i mjere kazne, ali ne i za ispunjenje kvalifikatornog elementa osobite okrutnosti.

S obzirom na to da prvostupanjski sud nije razlučio postojanje optuženika za vrijeme dok je žrtva bila pri svijesti i nakon gubitka svijesti, što je jedina odlučna činjenica, to je za sada zaključak da je optuženi počinio kazneno djelo teškog ubojstva, i to na okrutan način s uspjehom doveden u pitanje žalbom optuženika', navodi Visoki kazneni sud u rješenju.

Otklonili su argumente Državnog odvjetništva da je Petrović postupao na podmukao način, ali i njegovu obranu da je postupao u nužnoj obrani. U ponovljenom suđenju naloženo je da se otklone primjedbe iz rješenja te utvrdi je li Petrović usmrtio na okrutan način.