Cijela zemlja ostala je u šoku nakon što je muškarac u zagrebačkim Mlinovima u noći na subotu ubio troje djece. No Hrvatska pamti puno slučajeva gdje su žrtve bili najneviniji.

U noći s 24. na 25. rujna 56-godišnji muškarac ubio je troje djece pa je sam sebi pokušao oduzeti život. Na kraju je završio na liječenju u KBC-u Sestre milosrdnice. Prema dosadašnjim informacijama najvjerojatnije je djecu ugušio, a policija pokušava utvrditi točne okolnosti nezapamćene tragedije.

Nažalost, Hrvatska se nagledala slučajeva u kojem su ubijana djeca.

Djevojčica iz Nove Gradiške

Još su ožiljci svježi od tragedije koja nas je pogodila u travnju. Teško ozlijeđena, pretučena dvoipolgodišnja djevojčica nakon četiri dana borbe za život, preminula je u Klaićevoj bolnici. Roditeljima je određen istražni zatvor, majka optužena za pet, a otac četiri kaznena djela. Prema optužnici, njezinom bratu od 4,5 godine i njoj nanosili su fizičku bol i psihičku nelagodu. Sina su često kažnjavali šamaranjem i omalovažavanjem, dok djevojčici, koja se tek vratila iz udomiteljske obitelji, nisu pružili dodatnu potporu i skrb te su je kažnjavali šibom i šamarima, ostavljajući je noću samu u dnevnom boravku.

Krvoproliće na Kajzerici

Šesterostruko ubojstvo u Zagrebu u kolovozu 2019. godine ostavilo je javnost u šoku. Policija je pronašla ubojicu, a prilikom uhićenja počinio je samoubojstvo. Ubijene su dvije muške, tri ženske osobe i jedno dijete (10). Krvoproliće je preživjela beba koja nije bila ozlijeđena. Tri žene i 10-godišnje dijete ubijeni su ispred kuće, tijelo jednog muškarca pronađeno je u sobi, a drugog u hodniku kuće.

Ugušile trogodišnjaka jastukom i bacile ga u more

U svibnju 2017. godine Chiara Pašić i 15-godišnja pomoćnica jastukom su ugušile trogodišnjaka i bacile ga u more te pokušale to prikazati kao nestanak, odnosno nesretan slučaj utapanja. Majka je prijavila nestanak dječaka te nakon cjelonoćnog traženja, ujutro je odvela policajce do obale gdje se nalazilo tijelo. Chiari Pašić je potvrđena kazna zatvora u trajanju od 33 godine. Pomagačici je određena mjera Odgojnog zavoda u trajanju od tri godine, a objema su izrečene mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

Sinu prerezao vrat

Još jedan monstruozan čin dogodio se u Istri, točnije Vodnjanu 2011. godine. Otac (33) je svom petogodišnjem sinu prerezao vrat, a nakon toga je i sebi oduzeo život tako što se objesio. U to se vrijeme muškarac liječio na psihijatriji, bio je rastavljen, a dijete je bilo kod njega za vikend.

Ubio pet članova svoje obitellji

Damir Voškion u studenom 2007. ubio je svog oca, brata, šogoricu i nećake. Nećakinji je bilo sedam godina, nećaku dva mjeseca. Nakon toga je sam otišao u policijsku postaju i priznao zločin.