Nestao 15-godišnji Sebastian iz Rijeke, obitelj je očajna: "Moram ga pronaći"

Prije dva dana nestao je maloljetni Sebastian Mušura (15). On je u subotu u 17 sati ocu rekao da se ide naći s prijateljima, a dogovorili su se da će se vratiti kući do 19 sati. No Sebastian još nije došao kući.

U vrijeme kada je trebao doći kući obitelj ga je počela zvati, ali je mobitel bio isključen. Otac ga je tražio posvuda, no 15-godišnjaku nije bilo traga. Nestanak su prijavili policiji, a oni su utvrdili da je mobitel posljednji put bio uključen u subotu nešto prije 19 sati na Kantridi.

Obitelj je izvan sebe

"Od tolikog grada i ljudi nitko ga nije vidio niti čuo. Zvali smo sve prijatelje koje znamo i njihove roditelje, ali nitko ne zna ništa o njemu te nitko od njih tog dana nije trebao ići s njim. Zadnji put vidjeli su ga u petak na zadnji dan škole. U subotu se nitko nije čuo s njim. Očajni smo, noćima ne spavamo", ispričala je sestra i dodala da ni u školi nije imao problema te da je bio odličan učenik.

"Nikada nije bilo problema, dobar i pristojan dečko. Voli se igrati s nećakinjom od četiri godine. Profesori su ga uvijek hvalili. Nikada se nije dogodilo da se ne javi na mobitel. Ne znamo što ćemo i ne možemo sve to spojiti s njime", dodala je sestra.

"Nitko ništa nije vidio, nitko ništa nije uočio ili čuo", kaže sestra za DNEVNIK.hr.

Sebastianov otac rekao je da ga je nazvalo nekoliko ljudi koji su rekli da su njegova sina viđali na određenim lokacijama, a svaku od informacija je provjerio, no zasad nisu dale rezultata.

"Svi nam žele pomoći, ali zasad nemamo nikakvih spoznaja. Moram ga pronaći", rekao je otac nestalog dječaka.

Jeste li ga vidjeli?

Sebastian je završio prvi razred srednje škole. U trenutku nestanka na sebi je imao majicu kratkih rukava crne boje s natpisom Miami beach, kratke crne hlače, bijele tenisice s crvenim znakom marke Nike. Visok je 170 centimetara, srednje je tjelesne građe i nosi aparatić za zube.

Policija moli sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije mogu dostaviti i na e-mail nestali@nestali.hr.

Obitelj moli sve koje imaju bilo kakve informacije da im se jave na broj mobitela 095 730 62 96 ili 091 989 72 04.