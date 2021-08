Protiv dvojice Novogradiščana starih 65 i 55 godina na čijem je posjedu pronađena 91 stabljika indijske konoplje Policijska uprava brodsko-posavska podigla je kaznenu prijavu zbog proizvodnje i trgovine drogom, rekla je glasnogovornica te PU Kata Nujić na konferenciji za novinare.

Konoplja je pronađena pretragom prostora i doma koje koriste dvojica muškaraca na području Nove Gradiške.

"Prilikom pretrage pronađena je oduzeta 91 stabljika indijske konoplje, koju su osumnjičeni neovlašteno proizvodili i posjedovali u namjeri daljnje neovlaštene prodaje. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti predani Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu", rekla je Kata Nujić potvrdivši da je jedan od osumnjičenih poznat policiji.

Voditelj odjela za obradu kriminaliteta službe krim policije Milan Vinčazović je rekao da se iz 91 zapljenjene stabljike indijske konoplje, ovisno o kvaliteti pojedinih stabljika može se dobiti 10 do 15 kilograma gotovog proizvoda. "Marihuana će sada bit proslijeđena u Centar za kriminalistička vještačenja. Kada dobijemo podatak o kojem se postotku radi podatak ćemo proslijediti Državnom odvjetništvu. Za to kazneno djelo zaprečena je kazna zatvora od jedne do 12 godina zatvora", rekao je Vinčazović.

To je jedna od većih ovogodišnjih zapljena droge na području Brodsko-posavske županije. Tijekom 2021. godine djelatnici te Policijske uprave zaplijenili su više od deset kilograma marihuane, 169 stabljika marihuane, 10.732 komada ljekova s liste opojnih droga, 242 grama raznih derivata amfetamina.

Policija je podnijela 24 kaznene prijave i 202 okružna prijedloga zbog prekršaja vezana uz opojne droge. Vinčazović je rekao da je do sada u odnosu na 2020. godinu zabilježen veći broj zapljena droge.