Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, te komentirao zahtjev prema Bandićevim bivšim suradnicima o 227 milijuna kuna.

Tomašević je na početku konferencije za novinare govorio o početku školske godine, kazavši da se za učenike ništa ne mijenja kad su u pitanju besplatni udžbenici. "Za njih će se izdvojiti 75 milijuna kuna", kazao je.

Govorio je i o pomoćnicima za obrazovanje. "Drago mi je da smo uspjeli povući EU novac za pomoćnike u nastavi. Projekt je vrijedan 20 milijuna kuna, imat ćemo 925 pomoćnika, što je tri puta više nego lani", pohvalio se.

Kazao je i da je u vrtiće upisano 500 djece više nego prošle godine. "Cijelo vrijeme povećavamo kapacitete u vrtićima", istaknuo je. Spomenuo je i natječaj za školske odobre koji je bio raspisan do 27. kolovoza za oko 400 mjesta.

"Budući da jedna osoba može biti u dva odbora u dvije škole, bilo nam je potrebno oko 200 ljudi. Javilo se oko 2300 ljudi, deset puta više, interes javnosti je bio ogroman", rekao je i naglasio kako će proces malo kasniti dok se ne odaberu svi članovi te izrazio zadovoljstvo zbog velikog interesa.

Uvođenje građanskog odgoja

Kazao je da se ide s pripremama za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole.

"Idu aktivnosti s pripremama uvođenja građanskog odgoja u škole. Radi se o izvannastavnoj aktivnosti”, rekao je Tomašević, dodavši da je Gradski ured za obrazovanje poslao upit školama, da se vidi koliki je interes među učenicima za taj predmet. Istaknuo je da je to bilo i dio predizbornog programa. "Već ove godine nam je cilj da krene nastava u školama koje su pokazale interes", rekao je Tomašević.

Raspisat će se i natječaj za gradske pročelnike, za Gradski ured za upravljanje imovinom, Ured gradonačelnika i Gradski kontrolni ured. Raspisan je i natječaj za ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, kao i za voditelje podružnica Zagrebačkog holdinga i tvrtki kćeri Zagrebačkog holdinga.

Što se tiče obnove najavio je tzv. blokovsku obnovu, odnosnu obnovu po kvartovima.

"Već neko vrijeme su identificirane sve prepreke pa i u zakonodavnom obliku. Mi kad smo došli na vlast krenuli smo u komunikaciju s ministarstvom i s fondom, trudimo se pomoći objema institucijama kako god možemo. Svi su identificirali da zakonodavni nije adekvatan", rekao je Tomašević.

"Upisali smo 500 djece već sada u odnosu na prošlu godinu, a još ćemo ih toliko upisati u ovoj godini, a što se tiče mjere roditelj odgojitelj, mi želimo ulagati u vrtiće".

Potraživanja od 227 milijuna kuna

Tomašević je komentirao potraživanja Grada Zagreba prema nekim zaposlenicima grada. Naime, Grad Zagreb je podnio imovinsko-pravni zahtjev kojim od optuženih u aferama koje se tiču grada, a kojima stoji u otpužnici da su oštetili gradski proračun – traži da novac vrate natrag. Tomaševićeva gradska uprava traži povrat novca koji je izvučen u aferama javnosti poznatima kao Agram, nadstrešnice, Krašograd, suhi led i pročistač.

Nešto više od 227 milijuna kuna potražuje se: od devet bivših pročelnika, njihovih zamjenika i pomoćnika, četiri direktora tvrtki od kojih je jedan i zaposlenik Zagrebačkih otpadnih voda te od dva odvjetnika, sudskog vještaka, nadzornog inženjera i tajnika zagrebačkog sportskog saveza.

"Naša ideja je bila dobro upravljati gradom, bez prejudiciranja odgovornosti.

Gdje god je to bilo moguće mi smo to učinili i to točan iznos kakav je USKOK iznio u optužnici. Da nismo predali taj zahtjev, mi bi teže naplatili tu štetu, ali o krivnji odlučuje sud. Dužni smo štititi interese Grada", kazao je.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno da je Grad Zagreb ponišio natječaj za građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta Mladosti. Bez PDV-a natječaj je bio vrijedan 17,5 milijuna kuna.

Tomašević je rekao da dekorativna rasvjeta na mostu nije prioritet.

"Danas nam ne ide s mikrofonima ima ih sve više i više, morat ćemo to nekako drugačije organizirati", rekao je Tomašević na početku konferencije za novinare nakon što su se s govornice srušili mikrofoni.