U naguravanju između dvije skupine u jednom noćnom klubu u Biogradu oko četiri sata ujutro u nedjelju smrtno je stradao 54-godišnji zaštitar kluba.

Iako je Hitna pomoć stigla u samo nekoliko minuta, nije mu bilo spasa te je preminuo u zadarskoj bolnici.

Policija je zbog ovog slučaja privela dvojicu mlađih muškaraca nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje.

''Policija i dalje poduzima mjere i radnje te sva postupanja kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i svi akteri koji su uključeni u događaj'', kazala je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.

Što će pokazati obdukcija preminulog zaštitara?

Na rezultate obdukcije još se čeka, a ona se, kako je javila reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić, obavlja u bolnici u Šibeniku: ''Ključno pitanje jest je li zaštitaru pozlilo zbog stresa, je li možda imao srčani udar ili je stradao od udarca u fizičkom naguravanju?''



''Sigurno je da se dogodila tragedija, naime, trebalo je to biti otvaranje kluba. No, došlo je do smrtne posljedice. Zaštitar je pokušavao razdvojit dvije skupine sukobljenih mladića, došlo je do naguravanja i pozvana je policija. Zaštitar je prevezen u bolnicu u Zadru, no do tamo je preminuo'', podsjetila je.

''Razgovarali smo s mještanima koji nerado razgovaraju o ovom klubu. Čuli smo da je ovdje često izrazito glasna muzika, buka, da je bilo problema i ranije. Vlasnik kluba kojeg smo zvali nije se javio, kao ni gradonačelnik. Neki muškarci su dolazili do kluba tijekom dana i rekli da ne mogu ništa o svemu reći'', kazala je Preljvukić.

Iza stakla se još uvijek mogu vidjeti tragovi sukoba: ''Kamere koje su na klubu trebale bi pomoći u istrazi'', kazala je Preljvukić i dodala da su na policiji dvije mlađe osobe koje su sudjelovale u sukobu, a ima govora i da je riječ o sinu političara.

