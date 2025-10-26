Teški frontalni sudar: Mladić bez vozačke prešao u suprotni smjer i udario u auto pa se zabio u zid zgrade i stup

U ranim jutarnjim satima, oko 2 sata, u Čakovečkoj ulici u Nedelišću dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji mladić koji je vozio bez vozačke dozvole.

Prema informacijama Policijske uprave međimurske, mladić je upravljao osobnim automobilom varaždinskih registarskih oznaka bez položenog vozačkog ispita. Zbog neprilagođene brzine noćnim uvjetima i zavoju na cesti, izgubio je kontrolu nad vozilom te prešao u suprotni prometni trak.

U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio je automobil čakovečkih registarskih oznaka kojim je upravljala 24-godišnja vozačica. Uslijedio je snažan frontalni sudar.

Od siline udarca, vozilo kojim je upravljala vozačica zanosilo se po kolniku, dok je vozilo mladića s varaždinskim tablicama izletjelo s ceste, udarilo u zid zgrade, zatim u betonski stup električne mreže i prometni znak.

U vozilu vozača nalazio se i 22-godišnji suvozač, dok je u drugom automobilu na mjestu suvozača bio 27-godišnjak. Na teren su odmah izašli vatrogasci iz JVP Čakovec koji su izvlačili unesrećene iz vozila.

Kako su izvijestili iz policije, ni vozač ni njegov suvozač nisu koristili sigurnosne pojaseve kako je to propisano. Obojica su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec. Vozač je zadobio teške ozljede opasne po život i zadržan je na odjelu intenzivne njege, dok će se ozljede suvozača naknadno okvalificirati.

Policija o nesreći podnosi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.