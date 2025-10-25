Djeca ostala bez maturalca, roditelji i dalje čekaju novac: "Razočaran sam, svi smo se veselili"

Trebalo je to biti putovanje koje će pamtiti cijeli život, ali umjesto toga tuga i razočaranje. Petrinjski osmaši o maturalcu i dalje samo sanjaju.



"Ja stvarno ne znam što drugo da kažem nego da sam razočaran. Svi smo se vesellili zadnjoj godini škole i onda otići na maturalac na tih četiri dana. Kako bude bude, ima svatko svoju sudbinu", pomireno će Viktor Pucović iz OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji.

Kakva sudbina ih čeka, pitaju se i njihovi roditelji koji još uvijek nisu dobili natrag novac uplaćen za maturalac.

"Ovo je pitanje koje se svaki roditelj osmaša u Petrinji pita, s obzirom da su neki roditelji dali zadnji cent koji su mogli gospodinu Vejzoviću. Informacija je takva da on više ne može poslovati kao turistička agencija ni obavljati poslove vezane uz to. Stoga mora proglasiti stečaj, a nama roditeljima je poručio da se možemo naplatiti preko osiguranja", kaže Tamara Pucović, Viktorova majka.

Što kažu drugi roditelji, što spomenuta agencija, a što iz udruge putničkih agencija, te koji je plan škole pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.