Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
gdje je novac?

Djeca ostala bez maturalca, roditelji i dalje čekaju novac: "Razočaran sam, svi smo se veselili"

Piše Elvira Gašparović/DNEVNIK.hr, 25. listopada 2025. @ 20:53 komentari
Škola u Petrinji
Škola u Petrinji Foto: DNEVNIK.hr
Mjesec dana nakon što je otkazano maturalno putovanje petrinjskih osmaša, roditelji i dalje čekaju povrat uplaćenog novca. Iako je Državni inspektorat kaznio turističku agenciju, za većinu učenika novac još nije vraćen. Dok djeca sanjaju o novom putovanju, roditelji se pitaju - gdje je njihov novac?
Najčitanije
  1. Ilustracija
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
  2. Kamera na groblju
    Ništa im nije sveto

    Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
  3. Ilustracija
    Pozvana policija

    Objavljena šokantna snimka: "Primijetili smo da se vozač čudno ponaša, postalo nam je mučno"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Trump ne želi "gubiti vrijeme" na susret s Putinom bez dogovora o Ukrajini na vidiku
Nema više prijateljstva
Trump ima uvjet za Putina: "Neću gubiti vrijeme"
Matias Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura. U BiH izdan nalog za njegovo uhićenje
traži ga i ukrajina
Matias Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura! U BiH izdan nalog za njegovo uhićenje
Zajednice s jakim međuljudskim vezama otpornije na katastrofe, pokazalo istraživanje
MALA ŠKOLA PROGNOZE
Jeste li znali? Osjećaj pripadnosti zajednici ima veliki utjecaj na gradove
Kiša i grmljavina stižu: Nestabilno vrijeme uz jugo, navečer bura podno Velebita
VREMENSKA PROGNOZA
U nedjelju povremeno kiša i lokalno obilni pljuskovi! Sredinom tjedna slijedi promjena vremena
Prozor kroz koji su provalili pljačkaši u Louvre postao je turistička atrakcija u Parizu
jer mona lisa nije dovoljna
Nakon spektakularne pljačke Louvrea, jedno mjesto postalo je nova turistička atrakcija broj 1!
Duje Voloder u Dnevniku Nove TV
dva života u dvije noći
Satnik o dramatičnoj noći spašavanja: "Uvijek smo tu kad treba"
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Zhi Dong Zhang izručen SAD-u: "Brother Wang" optužen za trgovanje fentanilom i pranje novca
KRAJ ZA BROTHER WANGA
Uhićen jedan od najtraženijih ljudi na svijetu! Način na koji je pokušao pobjeći šokirao je svijet
Zbog balona iz Bjelorusije zatvorene zračne luke u Litvi
NIJE PRVI PUT
Zbog prijetnje iz Bjelorusije zatvorene zračne luke: "Na radaru su uočeni..."
IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
Objavljena šokantna snimka: Pijan vozio do Gorskog kotara i zaključao se u autobus
Pozvana policija
Objavljena šokantna snimka: "Primijetili smo da se vozač čudno ponaša, postalo nam je mučno"
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina, spasila ga majka
Obiteljsko nasilje
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina, spasila ga majka
Obiteljsko nasilje
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina!
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
show
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Lupus: Bolest koja napada većinom žene i može se jako zakomplicirati! Evo koji su simptomi
Zahvaća kožu, zglobove, bubrege ...
Lupus: Bolest koja napada većinom žene i može se jako zakomplicirati! Evo koji su simptomi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
Malo se izgubio
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
tech
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Nevidljivi stanovnici našeg neba otkrili nov i moćan alat u potrazi za izvanzemaljskim životom
Zanimljivo otkriće
Nevidljivi stanovnici našeg neba otkrili nov i moćan alat u potrazi za izvanzemaljskim životom
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
sport
Objavljeni detalji napada Nijemaca na navijače Zrinjskog: Ugasili su kamere u vlakovima, a ovome se nisu nadali
žestoko!
Objavljeni detalji napada Nijemaca na navijače Zrinjskog: Ugasili su kamere u vlakovima, a ovome se nisu nadali
VIDEO Aleksandar Rakić teško nokautiran, Murzakanov mu nanio četvrti poraz u nizu
OPAKO GA UGASIO
VIDEO Aleksandar Rakić teško nokautiran, Murzakanov mu nanio četvrti poraz u nizu
Lyon pod istragom zbog igranja Rachida Ghezzala protiv Utrechta u Europskoj ligi
Podnesena žalba
Dinamo bi mogao profitirati od skandala u Lyonu: Poništava se rezultat prvog kola EL-a?
tv
MasterChef: Josipov odgovor na Stjepanovo pitanje u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
NAPETO!
Josipov odgovor u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
U dobru i zlu: Prava modna ikona - na televiziji kao i privatno
U DOBRU I ZLU
Prava modna ikona - na televiziji kao i privatno
U dobru i zlu: Ljubav, sumnje i izdaje - tko će izdržati, a tko pokleknuti? Saznajte u novim epizodama "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Ljubav, sumnje i izdaje - tko će izdržati, a tko pokleknuti? Saznajte u novim epizodama "U dobru i zlu"
putovanja
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
Najbrži recept za svinjske kotlete
Gotovo za 15-ak minuta
Kada želite brzi ručak pun proteina, ovi prefini svinjski kotleti savršen su izbor
Čudesno francusko jelo koje slavu duguje žilavom mesu: Recept za meku piletinu u prefinom umaku
coq au vin blanc
Čudesno francusko jelo koje slavu duguje žilavom mesu: Recept za meku piletinu u prefinom umaku
novac
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Pokrovitelj tokić
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Ulična moda Zagreb u čipkastim najlonkama i robusnim čizmama
Privukla poglede
Plavuša iz centra Zagreba: Čipkaste najlonke kojima su robusne čizme fantastičan par
Slastičarna u Osijeku osvaja svojim prelijepim i šarmantnim uređenjem
Osječani je obožavaju
Slastičarnica u Osijeku osvaja svojim prelijepim uređenjem, a kolači izgledaju poput čiste fantazije
sve
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene