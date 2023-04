Tomislav Sabljo dobro je poznat iz rubrike Crna kronika. Dobro je poznato po čestim boravcima u Remetincu, a poznat je i po ponavljanju kaznenih djela neposredno nakon izlaska iz zatvora. Najpoznatiji je po slučaju iz 2019. godine kada je uhićen u velikoj policijskoj akciji. Priču donosi reproterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje zbog ubojstva 41-godišnjeg Tomislava Sablje, zagrebačka policija navodi da je do sukoba došlo u noćnom klubu nakon fizičkog sukoba više osoba a osumnjičeni za ubojstvo bit će tijekom noći predan pritvorskom nadzorniku.

Sabljo je ubijen hicima iz vatrenog oružja noćas oko 4.40 u noćnome klubu Ritz u Ulici Florijana Andrašeca nakon fizičkog sukoba više osoba, a u njega je pucao redar noćnog kluba.

Tomislav Sabljo dobro je poznat iz rubrike Crna kronika. Dobro je poznato po čestim boravcima u Remetincu, a poznat je i po ponavljanju kaznenih djela neposredno nakon izlaska iz zatvora. Najpoznatiji je po slučaju iz 2019. godine kada je uhićen u velikoj policijskoj akciji.

Jedna od najvećih akcija uhićenja - rezultirala je u ljeto 2019. s 15-ero uhićenih za šverc 16 tona marihuane i zaradu od 11 milijuna eura. Na vrhu - Tomislav Sabljo, Tomislav Sučić, Đorđe Vuletić.

"To je bila velika međunarodna akcija suzbijanje krijumčarenja droga pod nazivom Tebra zato što su oni sebi govorili u žargonu brate – tebra", rekao je novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.

Odvjetnik Rafael Krešić komentirao je akciju: "Te su količine te imaginarne marihuane navodne dolazile prijevozima izvana, ali kažem - jedino što tužitelj za to ima su uzajamni neformalni razgovori, rekao bih čak hvalisanja pojedinih osumnjičenika, ali te droge nikad nije nađeno u toj količini."

Uz šverc, optuženi su i za iznude, protupravne naplate. Sablju se teretilo za palež automobila Krešimira Antolića, donedavnog šefa Dinama, uz njega i Vuletića za praćenje i pripremu napada na još jednog bivšeg šefa Dinama Igora Kodžomana. Pali su zbog bubice.

"Bile su posebne mjere, mjesecima ih se pratilo, postavljali su im se ti uređaji u auto koji su snimali razgovore", objasnio je Miljuš.

Odvjetnik Tomislava Sučića, Hrvoje Korša je kazao: "Obrana smatra da je sav taj posao odrađen vrlo traljavo što se tiče zakona i da nisu poštovane niti one minimalne zakonske norme koje su trebale biti poštovane kako od USKOK-a tako i od suda koji je trebao taj dio kontrolirati." Ni nakon gotovo tri godine optužnica još nije potvrđena.

"Za određeni broj okrivljenika uključujući i mog branjenika istražni zatvor je trajao do zakonskog maksimuma, dakle duže od dvije godine. U konačnici su svi na slobodi, neki su izašli ranije, neki su bili i preko dvije godine u istražnom zatvoru“, rekao je Krešić

Korša se osvrnuo i na dokaze "Kvaliteta dokaza koji su priloženi u samoj optužnici nije takva da bi zahtijevala onako spektakularno uhićenje koje je bilo prije skoro četiri godine i sad je nepune tri godine kako optužnica nije potvrđena."

A u istragama protiv Sablje padali su i ljudi iz sustava: "Bio je jedan općinski tužitelj optužen da je primao mito, imali smo tu i pograničnu policajku - pitanje je ako je eventualno u tom lancu bio još netko, ali uglavnom ostalo je samo na ovome“, rekao je Miluš.

Sabljino ime spominjalo se i nakon eksploziva pred vratima stana na Laništu. "Na Laništu je živio kum od Tomislava Sablje on je živio na Srednjacima i on je također trebao, dakle suprotna skupina koja je smatrala da im oni remete poslove i htjela preuzet njihov dio, je planirala likvidirati i njega i nije se dogodilo samo zato što je osoba koja je to trebala učiniti bila uhićena“, kazao je Miljuš.

U slučaju Tebra još se čeka što će na žalbe obrane odgovoriti Visoki kazneni sud, početak suđenja još se ne nazire.

