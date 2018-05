U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak navečer u mjestu Staza na području Sunje dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala vozačica (44), dok je njezin suputnik teško ozlijeđen.

Nesreća se dogodila kada je 44-godišnja hrvatska državljanka, upravljajući osobnim automobilom njemačkih registracija, u jednom trenutku izgubila nadzor nad vozilom, sišla s kolnika i prednjim dijelom vozila udarila u betonski most, nakon čega je došlo do prevrtanja i udarca u stup javne rasvjete, objavila je PU sisačko-moslavačka detalje nesreće.



Kao putnik u vozilu nalazio se muškarac, čiji identitet do sada nije utvrđen, a koji je od siline udarca izletio iz vozila na travnatu površinu, dok se prednji dio automobila zapalio. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Staza, a vozačica je izvučena iz vozila i zajedno s ozlijeđenim muškarcem prevezena u sisačku Opću bolnicu, gdje je ona preminula, a njemu su konstatirane teške tjelesne ozljede opasne za život.



Vezano za ovu prometnu nesreću policija će Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće, a utvrđivanje identiteta muškarca nastavlja se.