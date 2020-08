Policija je u subotu na A3 zaustavila starijeg muškarca koji se okrenuo polukružno pa vozio u suprotnom smjeru punih 26 kilometara. Drugi je u nedjelju bio za volanom tegljača s više od 2,5 promila alkohola.

U subotu na 257. km u smjeru Zagreba policajci mobilne jedinice prometne policije uočili su automobil marke VW Passat koji se kretao krajnjom lijevom prometnom trakom u suprotnom smjeru od Prometnog čvora Županja (gdje se polukružno okrenuo) do Prometnog čvora Velika Kopanica, odnosno 26 kilometara u suprotnom smjeru.

Policajci su odmah krenuli za vozačem, upozoravajući druge sudionike u prometu zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Zaustavili su ga pred Prometnim čvorom Velika Kopanica te doveli do naplatne postaje Velika Kopanica. Tamo su utvrdili da se radi o 79-godišnjem hrvatskom državljaninu.

Vozaču je propisana novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca. Po pravomoćnosti presude odredit će mu se šest negativnih prekršajnih bodova.

Za volanom tegljača s 2,53 promila

U nedjelju su kod Odmorišta Novska u smjeru Zagreba uočili tegljač s poluprikolicom bugarskih nacionalnih oznaka, čiji je 59-godišnji vozač, državljanin Republike Bugarske vrludao po autocesti.

Zaustavili su ga i alkotestirali na Odmorištu Novska. Napuhao je 2,53 promila. Vozač je isključen iz prometa, privremeno mu je oduzeta vozačka dozvola i pritvoren je u Kutini.

"Protiv vozača je policija podnijela Optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna od 15.000 kuna i zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području RH u trajanju od šest mjeseci. Nadležni Prekršajni sud u Kutini je u ponedjeljak nakon rasprave donio presudu: novčana kazna od 9000 kuna, 300 kuna troškovi prevođenja i tri mjeseca zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području RH", priopćeno je iz MUP-a.