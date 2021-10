Roditelji nedavno preminulog dječaka iz Pule dovedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Puli. Određen im je istražni zatvor.

Zbog zanemarivanja u Puli je umro 15-godišnji dječak, vijest je koja je šokirala cijeli grad.

Roditelji su nakon dovršene krim obrade dovedeni u subotu u prijepodnevnim satima pred suca istrage Županijskog suda u Puli. S njima su bili i odvjetnici određeni po službenoj dužnosti.

Određen im je istražni zatvor.

"Sutkinja istrage odredila je istražni zatvor i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. On će trajati dok se ne ispitaju svjedoci. To je sve što vam mogu potvrditi, zbog tajnosti postupka vam nikakve druge daljnje informacije ne mogu davati", kazao je odvjetnik majke preminulog dječaka Siniša Milevoj.

Dojava stigla iz pulske bolnice

Prije tri dana u policiju iz pulske opće bolnice stigla je dojava da je preminulo dijete.

Izvidima je utvrđeno da je dijete umrlo od posljedica zanemarivanja i nebrige o njegovom zdravlju. Neslužbeno se doznaje da je dijete je imalo dijabetes koji nije adekvatno liječen.

Roditelji nisu otprije poznati Centru za socijalnu skrb, no nakon ovog događaja im je oduzeto troje maloljetne djece.

Roditelji su u petak ispitani u županijskom državnom odvjetništvu, najprije majka, a zatim otac te su nakon toga vraćeni u pritvorsku jedinicu.