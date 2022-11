Nakon što je u ponedjeljak u Opću bolnicu Zadar dovezena iz Opće bolnice u Gospiću, 22-godišnja žena iz Gornjih Vrhovina kod Otočca preminula je.

Dvadesetdvogodišnja žena preminula je u Općoj bolnici Zadar nakon što je rodila svoje četvrto dijete. U Jedinicu intenzivne medicine primljena je u poslijepodnevnim satima, no nije joj bilo spasa.

"Nažalost, unatoč svim poduzetim mjerama bolesnica je preminula u Jedinici intenzivne medicine Opće bolnice Zadar", poručili su, među ostalim, iz OB Zadar za 24sata.

Na porodu je u nekom trenutku bio i ginekolog te bivši ministar zdravstva Darko Milinović, doznaju iz 24sata.

"Ja sam došao u sedam ujutro u rađaonu,, ali porod gospođe je vodila druga kolegica. Imali smo taj incident, bile su komplikacije, ali ne mogu ništa reći. Za sve informacije obratite se ravnateljici bolnice", rekao je Milinović.

Velika novost u bolnicama početkom iduće godine: Uvodi se besplatan program obustavljen zbog pandemije

Bolnice pacijente naručuju za proljeće 2024., a na službenoj stranici piše da nema čekanja: "Razljutilo me kad sam čula što ministar govori"

"Ovo joj je bila četvrta trudnoća, termin joj je bio 22. studenog, no 7. studenog je radi bolova primljena u gospićku bolnicu. Njenom suprugu je rečeno da je došlo do komplikacija, da je išla na carski i da su je reanimirali. Potom je došla kratko svijesti, izgubila je puno krvi, i rekli su mu potom da su zvali hitnu da je odveze u OB u Zadru. No preminula je. Njen suprug je bio van sebe i vikao je u OB Gospić pa su mu pozvali policiju i prijetili da će mu oduzeti djecu, osim ovog novorođenčeta koje je rođeno 7. studenoga, ima još troje djece. Rekli su da je agresivan i nestabilan i zato su ga prijavili", ispričala je za 24sata obiteljska prijateljica.

Obitelj preminule navodno je prijetila Darku Milinoviću.

"Policija u Gospiću je 7. studenoga zaprimila dojavu iz Opće bolnice u Gospiću u 15:58 minuta, 52-godišnjak iz Vrhovine je putem treće osobe poručio riječi prijetnje jednom doktoru. Spomenuti liječnik je upoznat s tim da je mogao podnijeti prijedlog za kazneni progon, no on je to odbio", kazala je za 24sata glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o dr. Milinoviću, koji je odbio da se kazneno progoni osoba koja mu je zaprijetila, a riječ je o tetku preminule mlade majke.