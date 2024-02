Pred djecom nasmrt zatukao ženu i tijelo bacio u Savu, a onda je počinio novi užasni zločin - batom za meso premlatio ljubavnika

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici je započelo suđenje Damiru Kosmaču (59) za pokušaj ubojstva intimnog poznanika (49). Kosmač je 15. svibnja u 3 sata ujutro prijatelja u njegovom stanu u novozagrebačkom Zapruđu najmanje šest puta udario batom za meso po glavi. Na suđenje je doveden iz istražnog zatvora gdje se nalazi 10 mjeseci jer je riječ o muškarcu koji je 2009. nasmrt zatukao suprugu pred djecom u kući u Brdovcu.

"Ne smatram se krivim", rekao je Kosmač u sudnici o događaju koji mu se sada stavlja na teret.

Kosmač je svraćao čovjeku s kojim je bio u intimnoj vezi, no te večeri mu je muškarac rekao da se više ne želi družiti niti s njime ići na more, pa je, piše Jutarnji, Kosmač otišao do sobe i vratio se s batom za meso. Prišao je 49-godišnjaku koji je sjedio na krevetu te ga više puta njime udario u prednji dio glave. Užasnutom čovjeku je počela curiti krv, a onda ga je napadač još udarao i po zatiljku.

"Ah nećeš ići sa mnom na more?!", uzrujano mu je ponavljao Kosmač tog trenutka zadavši mu višestruke razderotine kože glave.

U jednom trenutku se glava bata za meso odvojila i pala na pod pa je oštećenog dalje, prema optužbi, uhvatio rukama oko vrata i počeo daviti. Ozlijeđeni muškarac se opirao i odgurivao Kosmača koji mu je govorio, dok mu je držao glavu stisnutu prema madracu kreveta te ga čupao za kosu, da će ga ubiti. Oštećeni mu je tada u strahu za vlastiti život rekao da ga voli i da će ići s njim na more pa je Kosmač popustio pritisak i odmaknuo se. Napadnuti muškarac je prevezen vozilom Hitne u KBC Rebro gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Kada je na vrata stana došla policija, Kosmač im je, piše Jutarnji, rekao da to nije on napravio, već drugi ljubavnik koji je bio u stanu prije njega.

Policija je u pretresu stana, tražeći sredstvo kojim je napadač udarao žrtvu, pronašla i manje količine nedozvoljenih narkotika poput amfetamina, GHB-a i exctasyja.

Na idućoj raspravi, koja će biti zatvorena za javnost, bit će saslušan oštećeni muškarac putem audio-video linka, a potom će sudsko-medicinska vještakinja detaljno analizirati dinamiku mehanizma nastanka ozljeda.

Damir Kosmač Foto: Marko Todorov/Cropix

Inače, Kosmač je prvi puta u javnost dospio zbog zločina iz 2009. godine, radi kojeg ga je prvostupanjski sud osudio na 13 godina zatvora, a s izdržavanja zatvorske kazne, zbog dobrog ponašanja, izašao je na uvjetnu slobodu nekoliko godina ranije. Te noći u studenom nasmrt je pred djecom zatukao suprugu Ivanu u dnevnom boravku obiteljske kuće u Brdovcu. Potom je njezin leš umotao u deku i utrpao ga u svoj auto te odvezao svojim Yugom do Vrbina gdje je tijelo bacio u Savu.