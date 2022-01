Priča iz noćne more koju su ekipi Dnevnika Nove TV u petak ispričali stanari jedne zagrebačke zgrade i dalje je bez rješenja. Žive uz stan prepun smeća, žohara i kukaca.

U utrci s vremenom traže način - kako očistiti nekretninu čiji se nasljednik ne zna. Dok se oni muče s čišćenjem, drugi se pitaju - kako je do tolikog gomilanja smeća uopće moglo doći?

Nije ugodno u stanu. Stalno se moraju provjetravati, ali nemaju slobodu otvoriti vrata ili prozor bez nadzora i otići dalje. Jer u svakom trenutku u njihove domove mogli bi ušetati žohari, kukci i muhe koji su se u susjedovom stanu namnožili.



"Što je ispod toga smeća i svega, do parketa, ispod parketa, to mi ne znamo, ima žohara, kukaca, mrava, muha crnih debelih, flaša staklenih, plastičnih, vrećica, papira...", navode stanari.



Sve to ispričala im je ekipa za dezinsekciju koja je u stan ušla na poziv policije i sve dobro poprskala. No to je tek kratkoročno rješenje - stanu je nužno čišćenje, a ono je nemoguće dok se ne utvrdi nasljednik.

To bi moglo potrajati. Najbrže rješenje je, kaže odvjetnica Ines Margetić, imenovanje skrbnika ostavine.



"To je osoba koju sud imenuje u trenutku kada su nasljednici nepoznati ili su nepoznatih adresa, a moraju se riješiti neke stvari i pitanja oko ostavine kao što je u ovom slučaju osoba koja bi te suvlasnike i službu za deratizaciju pustila u stan", navodi Margetić.

Spriječiti širenje zaraze

I tako spriječila širenje zaraze, prije svega putem žohara.

"Oni se kreću u potrazi za hranom i tako prenose uzročnike zaraznih bolesti, a ljudi konzumirajući tu hranu ili dodirivanjem izmeta samih žohara dolaze u kontakt s tim uzročnicima", objasnila je Ivana Pulić Zelenika, rukovoditeljica Odjela za ispitivanje hrane i okoliša.



"Baš je neugodno i jako nam je teško, mnogi nas osuđuju iz zgrade što nismo to prije primjetili. Ali ne možete vi u nečiju intimu ulaziti dok je osoba živa ako ona to ne želi", navodi stanarka zgrade.

Ovakvi slučajevi uvijek šokiraju, no nisu rijetkost.

"Kod osoba koje imaju tzv. poremećaj koji se zove hoarding, odnosno skupljanje smeća, druga situacija je kad osoba ne može baciti nakupljene stvari u kući i treća situacija je kad je funkcioniranje osobe toliko oštećeno zbog teže psihičke bolesti", objašnjava prof. dr.sc. Martina Rojnić Kuman, psihijatrica.



Što je bilo u konkretnom slučaju - više nije ni važno. Na stanarima je sada da pokušaju sve pravne mogućnosti, a na sustavu da bude brži od zdravstvene ugroze.

