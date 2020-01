Split je i dalje u stanju šoka nakon subotnjeg trostrukog ubojstva. Dok se čeka procjena zdravstvenog stanja 25-godišnjaka koji je osumnjičen za ovaj zločin, podršku dijela građana dobiva putem letaka, sprema se i prosvjed. Posljedice imaju i liječnici koji su intervenirali na mjestu brutalnog zločina

Subotnje ubojstvo Mariji se dogodilo pred kućnim pragom. "Ljudi su tužni žalosni, malo nas je i strah. Ja sam to sve vidjela pa mi tek sad neka reakcija", kaže Marija koja je svjedočila ubojstvima u centru Splita.

"Bila sam u kući i čula pucnjeve. Mislila sam da su petarde. Onda sam provirila i vidjela momka na motoru kako pada mrtav", ispričala je Marija za Dnevnik Nove TV.

Kako doznajemo, zbog doživljene traume na bolovanju je i dio zaposlenika hitne pomoći. Prijetilo im se s vatrenim oružjem u ruci dok su pokušavali pomoći žrtvama.

Marija, svjedokinja pucnjave u Splitu Foto: DNEVNIK.hr

Otac osumnjičenog potpisao je punomoć za zastupanje novom odvjetniku, Branku Šeriću, koji je jutros odmah povukao uloženu žalbu i na istražni zatvor i na rješenje o istrazi.

"Upravo zato da istraga krene što prije, da se što prije krene s psihijatrijskim vještačenjem", kaže Šerić.

A to psihijatrijsko vještačenje bi trebalo reći više o njegovu zdravstvenom stanju. "To je neophodno za daljnju budućnost tijeka ovog kaznenog postupka u skladu sa zakonom o kaznenom postupku ili prema zakonu o tretiranju kaznene odgovornosti duševnih bolesnika", kaže Šerić.

A letci podrške danas diljem Splita. Policija još nije dobila zahtjev za veliki prosvjed koji se najavljuje na društvenim mrežama.

Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Splita, kaže da nema niti jednog razloga da ne grad ne odobri javnu površinu za prosvjed. "Svako od građana je slobodan izraziti svoje prosvjede, svoje mišljenje", kaže Opara, dodajući da će to odraditi i nadležne policijske snage.

Kerum: "Političari koji to komentiraju su glupi"

Mogući prosvjed komentirao se i u Saboru.

HDZ-ov Ante Sanader kaže da poštivanje zakona nema alternativu, a njegov stranački kolega Petar Škorić upozorava: "Ako će ulica uzimati pravdu, to će nas odvesti u potpunosti u krivom smjeru."

Bivši gradonačelnik, Željko Kerum, komentirao je u svom stilu. "Svaki političar koji to komentira je glup. Postoji sud i policija pa neka to rješavaju, to je njihov posao, a pojedini političari da misle skupljati poene na osnovu takvih tragedija su, rekao sam što prije, nepametni", rekao je Kerum.

Policiji su se u potrazi za odgovorom otkud 25-godišnjaku vojni kalašnjikov kojim je počinio zločin, pridružile i obavještajne agencije.